В Петербурге полицейские задержали группу «телефонных» мошенников

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности организованных групп, совершающих мошеннические действия в отношении социально незащищенной группы граждан (пенсионеров), задержали двух участников такого сообщества. Ими оказались двое мужчин, 24-х и 35-и лет. Старший – уроженец Красноярского Края, второй – житель Ленобласти. По версии оперативников, задержанные действовали по довольно стандартной схеме: звонили пожилым петербуржцам под видом родственников и под надуманными предлогами просили денежные средства. В каких-то случаях говорили, что попали в ДТП и деньги необходимы для освобождения от уголовной ответственности, в других давили на жалость, рассказывая о том, что деньги необходимы для дорогостоящей операции. Так, в историю про операцию, якобы необходимую для сына, поверила 80-летняя жительница Сестрорецка и передала мошенникам 100 000 рублей и 2000 евро. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). У полиции есть все основания полагать, что это далеко не единственный эпизод на счету задержанных. По адресам проживания подозреваемых изъято 8 мобильных телефонов, несколько сим-карт и системный блок. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.