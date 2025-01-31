Теплая погода пробудила клещей

«Питерец.ру» сообщает, что с наступлением теплой погоды в Ленобласти активизировались клещи. Эти маленькие паразиты могут стать источником серьезных проблем для здоровья человека, поэтому важно быть готовыми к встрече с ними.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз. Они обитают в траве и кустарниках, и их активность зависит от температуры окружающей среды. В теплую погоду клещи становятся более активными и могут нападать на человека.

Период активности клещей обычно начинается весной и продолжается до осени. Однако из-за теплой зимы это время сдвигается, и клещи могут быть активны уже в начале весны и даже раньше. Поэтому важно соблюдать осторожность при посещении лесов, парков и других мест, где могут обитать эти кровопийцы.