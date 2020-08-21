Клещи активизировались

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедшую неделю в медучреждения Северной столицы в связи с укусами клещей обратились более 1200 человек, в том числе – почти 200 детей. Клещей, которые были сняты с людей, исследовали специалисты. В результате в 5 случаях выявили возбудитель энцефалита, в 169 – возбудитель боррелиоза.

Сейчас наступает период активности клещей. Согласно статистике, он начинается с середины или конца августа и длится около полутора месяцев. В конце сентября – начале октября активность этих насекомых закончится. Так что возросшее число укусов клещей в Петербурге не является чем-то странным и аномальным. Подобная ситуация отражает объективные реалии, характерные для этого сезона.