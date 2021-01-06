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Питерец.ру » Общество » Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию

Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию

С петербургским центром для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитания № 10» сотрудники ГУ МВД России знакомы не первый год. Ведь данное учреждение является подшефным для петербургского Главка.

Вот и в эти предпраздничные дни в рамках Всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России и Культурного центра отправились в деревню Заневка с подарками и поздравлениями к юным друзьям.

Актеры Культурного центра ГУ МВД России ансамбля «Невские звезды» показали ребятам увлекательное представление о приключениях Кая и Герды в царстве Снежной Королевы, в ходе которого воспитанники стали свидетелями не только театрализованного зрелища, но и приняли участие в подвижных играх и конкурсах.

Мероприятие проходило под звуки настоящего оркестра, что придавало ему еще большую атмосферу праздничного торжества.

По окончании праздника все дети получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Эта декабрьская встреча надолго запомнится ребятам.

А улыбки на лицах и горящие глаза маленьких зрителей – лучшая благодарность для полицейских, которым удалось создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года.

Источник: ГУ МВД
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