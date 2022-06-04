Охранника детского центра в Колпино подозревают в педофилии

Вчерва к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась директор Колпинского центра содействия семейному воспитанию, которая заявила на охранника, 63-летнего выходца с Кавказа. По словам педагога, 25 мая прямо в здании центра мужчина совершил насильственные развратные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Подозреваемый самостоятельно прибыл в полицию, был опрошен и отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 1994 году секьюрити был осужден на три года за секс с малолеткой, но попал под амнистию.