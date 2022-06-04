ента новостей

13:26
Охранника детского центра в Колпино подозревают в педофилии
13:20
Пенсионерка из Мурино перевела аферистам 100 тысяч рублей
11:10
В Ленобласти подросток получил пулю от соседа по даче
09:15
Транспортная реформа продолжается
08:46
Появится «Большая перемена»
08:12
Многие за четырехдневку
19:45
Мультимедийная инсталляция A.R.R.C 2.0
19:41
В парламенте Петербурга обсудили вопросы развития русского языка
19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили
19:34
В Ленобласти лётчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты
19:33
После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев
16:47
Стартовал III этап отбора кандидатов в Молодежный парламент Петербурга
16:21
Депутаты обсудили проблемы речного транспорта Петербурга
16:16
В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества
14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
12:03
В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего
11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:55
Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН
10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
10:35
Резника заблокировали
10:01
Кто подвержен выгоранию
09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
09:33
Байден призывает к ужесточению законов об оружии: «Сколько еще мы готовы терпеть бойню?»
09:08
Будет 115 стран
21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Охранника детского центра в Колпино подозревают в педофилии

Охранника детского центра в Колпино подозревают в педофилии

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Охранника колпинского центра содействия семейному воспитанию задержали за домогательства к несовершеннолетней воспитаннице

Вчерва к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась директор Колпинского центра содействия семейному воспитанию, которая заявила на охранника, 63-летнего выходца с Кавказа. По словам педагога, 25 мая прямо в здании центра мужчина совершил насильственные развратные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Подозреваемый самостоятельно прибыл в полицию, был опрошен и отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», в 1994 году секьюрити был осужден на три года за секс с малолеткой, но попал под амнистию.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район педофил
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-06-2021, 11:11
В Петербурге жителя коммунальной квартиры подозревают в педофилии
2-08-2021, 13:03
Жителя Шушар обвинили в педофилии
27-10-2020, 13:33
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии
12-02-2019, 10:55
Жителя Колпино заподозрили в педофилии.
10-08-2021, 14:00
В Пушкине мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней девочки
21-04-2022, 10:40
В Курортном районе задержан вооруженный насильник

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
80
Вчера, 13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
0
180
2-06-2022, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
109
2-06-2022, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
101
2-06-2022, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
Наверх