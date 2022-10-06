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Питерец.ру » Общество » В Москве пройдёт Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»

В Москве пройдёт Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»

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31
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Волонтёры Победы
В Москве пройдёт Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»

Открылся приём заявок на Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу!», который пройдёт 25-27 ноября в городе Москве. Форум объединит молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием в регионах Российской Федерации и за её пределами.

Участниками форума станут неравнодушные к истории России люди, активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», финалисты и победители Международной премии «Готов к Победам», победители Международной акции «Диктант Победы», а также молодые лидеры и волонтеры международной команды Движения из ближнего зарубежья.

Записаться на мероприятие могут все желающие старше 18-ти лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте волонтёрыпобеды.рф в разделе «Мероприятия» и выполнить отборочные задания. Регистрация завершится 25 октября в 23.59 по мск.

На форуме участники встретятся с федеральными экспертами, поговорят о будущем сферы гражданско-патриотического воспитания, обсудят актуальную мировую повестку, поработают над проектами, направленными на сохранение исторической памяти. Основными темами образовательной программы форума станут патриотизм, роль России в современном мире, специальная военная операция на Украине, современная история и история Второй мировой войны, противодействие фальсификации фактов, работа с фейками в информационном пространстве, компетенции добровольцев и их личностное развитие.

Центральными событиями форума станут торжественное награждение победителей Международной акции «Диктант Победы», а также оглашение имен финалистов Международного конкурса «Готов к Победам».

Источник: Волонтёры Победы
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