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Питерец.ру » Общество » После Евро стало хуже

После Евро стало хуже

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В правительстве РФ считают, что Евро повлиял на ситуацию с ковидом

Замглавы правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что футбольный чемпионат повлиял на рост заболеваемости в Петербурге. Именно Евро-2020 привел к такому положению вещей. Однако, по словам Голиковой, ситуация контролируется. Фактически, мы видим, что взаимосвязь между Евро и всплеском заболеваемости признают чиновники высокого уровня. Так что это уже выходит за рамки обычных разговоров.

Многие люди выражали недовольство по поводу происходящего в Петербурге. Причем для этого были веские основания. Достаточно вспомнить большое скопление болельщиков в фан-зонах, находящихся без масок. Серьезный резонанс вызвала ситуация с заразившимися финнами, когда около 300 жителей этой страны вернулись из Петербурга с коронавирусом.

Посчитают ли в Кремле, что петербургские власти сработали недостаточно эффективно? Пока подобных заявлений мы не слышим, но может произойти всякое. Так что Смольному следует не допускать дальнейших просчетов.

«Питерец.ру» обращает внимание, что за последнее время суточный рост заболеваемости в городе увеличился более чем в 2 раза. Например, 14 июня ковид был выявлен у 865 граждан, а 7 июля таковых оказалось уже более 1,9 тыс. человек.

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