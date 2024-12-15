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Питерец.ру » Спорт » Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37

Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Лишь казанский клуб «Динамо-Ак Барс» пока только побеждает в «регулярке».

«Уралочка» – это бренд в мире женского волейбола, и победа над «Ленинградкой» только подтверждает это. «Питерец.ру» не ожидал поражения «Диких Пчёл» в Екатеринбурге, особенно в трёх сетах. В стартовом сете «Уралочка» смогла превратить преимущество 16:11 в итоговые 25:18, но сколько раз проигравшая первую партию команда выигрывала матч.

Вот и «Ленинградка» приложила максимум усилий, чтобы взять вторую партию, набрав в ней 37 очков. Однако этого не хватило, ведь команда Николая Карполя пересилила петербурженок в концовке сета. А начиналось всё прекрасно – 5:0 в пользу «Ленинградки» в дебюте второй партии словно бы говорили: быть равному счёту в матче. Гандикап в 5 очков сохранился и в дальнейшем – 15:10 в пользу команды Александра Кашина по ходу второй партии. Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова помогли «Ленинградке» получить весомое преимущество перед концовкой – 21:17.

Но реализовать три сетбола не удалось, и второй сет завершился с немыслимым счётом 39:37 в пользу хозяев площадки. «Ленинградка» не желала сдаваться и повела 7:3 на старте третьей партии. Однако «Уралочка» смогла догнать и перегнать, взяв третий сет со счётом 25:20.

Чернова набрала в этой игре 22 очка, Гарелик – 21.

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