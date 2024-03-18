С поражения началась для СКА серия второго раунда плей-офф с «Автомобилистом»: решающую шайбу при счёте 2:2 забросил Баранцев

«Питерец.ру» обратил внимание: изменилась формула плей-офф КХЛ – теперь играют по «перекрёстной системе». Именно поэтому СКА во втором раунде вышел на «Атомобилист», выступающий в другой конференции (в других четвертьфинальных парах сошлись московское «Динамо» и «Трактор», «Металлург» и «Спартак», а соперником «Авангарда» стал «Локомотив»).

Начинать серию с проигрыша, похоже, уже становится для команды Романа Ротенберга традицией в Кубка Гагарина – 2024: в стартовом раунде армейцы Невы уступили нижегородским торпедовцам. «Атомобилист» ударно провёл первый период, дважды пробив Никиту Серебрякова. Открыл счёт на 13-й минуте Семён Кизимов, удвоил преимущество гостей заполненной «СКА Арены» Алексей Макеев.

Догнать екатеринбургскую команду СКА удалось в третьем периоде: Сергей Сапего сравнял счёт с передач Захара Бардакова и Эмиля Галимова (автором первой ответной шайбы стал Марат Хайруллин).

Но зрители не увидели овертайма: запомнившийся многим по выступлениям за «Торпедо» защитник Денис Баранцев реализовал отличную передачу того же Макеева на 48-й минуте. Сразу же Галимов не вовремя схопотал удаление, а финальный штурм хозяев льда успехом не увенчался – 2:3 и 0–1 в серии. Второй матч – 19 марта.