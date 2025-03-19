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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» заняло второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, победив по буллитам «Молот» в заключительном туре

Петербургское хоккейное «Динамо» заняло второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, победив по буллитам «Молот» в заключительном туре

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Финиш регулярного сезона получился у петербургских динамовцев немного смазанным, ждём плей-офф.

Петербургские динамовцы всерьёз претендовали на победу в «регулярке» ВХЛ, но в итоге уступили пальму первенства новокузнецкому «Металлургу» («Динамо» набрало за 64 игры 93 очка, «Кузня» – 94). «Питерец.ру» не исключает, что деморализующее действие на команду Игоря Гришина могло оказать поражение в Набережных Челнах со счётом 2:8.

Март начался для динамовцев ещё с двух проигранных матчей – с альметьевским «Нефтяником» (3:4Б) и «СКА-Невой» (1:5). Затем у динамовцев из Санкт-Петербурга наступила белая полоса в виде побед над «Ижсталью» (4:3) и кирово-чепецкой «Олимпией» (3:1). Но очень не вовремя случилось фиаско в игре с «Торосом» из Нефтекамска (1:4). Завершался изматывающий регулярный сезон для петербургских динамовцев игрой с пермским «Молотом», которого так не хватает в КХЛ.

В середине матча пермяки вели с разницей в две шайбы, но динамовцы сумели добиться овертайма, который не стал результативным, и судьбу встречи решали буллиты. Егор Никитин реализовал решающий штрафной бросок в послематчевой серии, и «Динамо» завершило чемпионат трудной победой.

Уже известен соперник петербургского «Динамо» в 1/8 финала плей-офф – воронежский «Буран», занявший 15-е место. «СКА-Нева» сыграет с тюменским «Рубином».

Все по теме: хоккей
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