После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ

СКА может только завидовать форме петербургской хоккейной команды «Динамо», одержавшей уже восьмую победу подряд в матчах регулярного первенства ВХЛ. Завидовать, повторяя фразу из «Бриллиантовой руки», что и мы, то есть СКА, должны лидировать в КХЛ («Питерец.ру» не будет сыпать соль на раны поклонникам невских армейцев, фокусируя внимания на месте в таблице).

21 февраля петербургские динамовцы победили «Норильск» со счётом 3:2. Концовка той игры получилась напряжённой и результативной: сначала петербуржцы попали в пустые ворота норильчан при счёте 2:1, но упорный Никита Колесников пробил Евгения Ярославлева за 43 секунды до сирены – так СКА одержал трудную победу (3:2).