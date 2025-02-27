ента новостей

01:13
В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью
00:50
После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ
17:49
Пенсия мечты: какой доход считают достаточным петербуржцы?
17:29
В СПб внедрили уникальную систему работы с грузами
16:16
Мультимедийная выставка «Делориан»
14:01
В Ломоносове поймали подозреваемого в убийстве женщины на 2-й Комсомольской улице
12:42
В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества
12:08
В Петербурге увеличилось количество аптек
12:08
Есть опасность остаться с малой пенсией
09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
09:24
В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку
01:14
Российская шахматистка Екатерина Лагно лидирует на турнире серии Гран-при ФИДЕ в Монако после ничьей с Тань Чжунъи из КНР в 7-м туре
00:21
Разгромное поражение СКА от «Спартака» со счётом 2:7 – тревожный сигнал перед плей-офф
19:29
В Южной Корее обрушился путепровод на шоссе, погибли по меньшей мере четверо строителей
19:23
Выход на пенсию теперь можно оформить на «Госуслугах»
18:00
Валерий Карпин неожиданно покинул свой пост: в «Ростове» его сменит испанец Альба
17:08
Корюшка может стать объектом культурного наследия СПб?
16:50
Вывоз мусора начнут контролировать через видеонаблюдение
11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
10:57
В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в поножовщине
10:46
В Мурино поймали подозреваемого в магазинном грабеже
10:36
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании администратора салона красоты
10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
09:00
Для курьеров на электровелосипедах нужны ограничения?
08:28
В СПб задержали женщину, оскорбившую Лукашенко
23:16
Российская шахматистка Александра Горячкина победила Хампи Конеру из Индии в 6-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Монако: партия продолжалась 62 хода
22:56
Волейбольное «Динамо-ЛО» на тай-брейке пересилило «Кузбасс», в гостях победив команду Сергея Троцкого со счётом 3–2
19:30
В Эрмитаже наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе СВО
16:08
Губернатор Петербурга и главком ВМФ возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову
15:58
Роскомнадзор: выявлением деструктива в видеоиграх должна заниматься сама отрасль
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ

После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.dynamo-spb.com
Победная серия петербургских динамовцев составляет уже восемь матчей.

СКА может только завидовать форме петербургской хоккейной команды «Динамо», одержавшей уже восьмую победу подряд в матчах регулярного первенства ВХЛ. Завидовать, повторяя фразу из «Бриллиантовой руки», что и мы, то есть СКА, должны лидировать в КХЛ («Питерец.ру» не будет сыпать соль на раны поклонникам невских армейцев, фокусируя внимания на месте в таблице).

21 февраля петербургские динамовцы победили «Норильск» со счётом 3:2. Концовка той игры получилась напряжённой и результативной: сначала петербуржцы попали в пустые ворота норильчан при счёте 2:1, но упорный Никита Колесников пробил Евгения Ярославлева за 43 секунды до сирены – так СКА одержал трудную победу (3:2).

Два периода матча в Казани с «Барсом» завершились одинаково – 1:0 в пользу «Динамо». Открыл счёт на 5-й минуте Максим Баин, удвоил преимущество команды Игоря Гришина на 28-й минуте Пётр Яковлев, реализовавший большинство. В дебюте третьего отрезка встречи отличился Савва Андреев, и перевес динамовцев возрос до трёх шайб. Здесь «Барс» показал зубы и когти спортивный характер, сократив отставание в счёте до минимума. Однако Данила Квартальнов в концовке не промахнулся по пустым воротам «Барса», и динамовцы победили со счётом 4:2.

 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-09-2024, 23:43
Петербургское хоккейное «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Барсом» и делит 3–4 места в таблице ВХЛ с красноярским «Соколом»
26-11-2024, 17:19
Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»
19-02-2025, 23:52
Победа над красноярским «Соколом» позволила петербургскому хоккейному «Динамо» удержать первую строчку таблицы чемпионата ВХЛ
7-12-2023, 00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
4-10-2024, 21:00
Петербургское хоккейное «Динамо» с минимальным счётом победило в Барнауле «Динамо-Алтай» и продолжает лидировать, а Дмитрий Сидляров – лучший ассистент ВХЛ
18-11-2024, 22:21
Холодный душ для лидера ВХЛ: петербургское хоккейное «Динамо» проиграло «Югре» со счётом 0:4

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:27
В Петергофе иномарка сбила 8-летнего мальчика
25-02-2025, 11:05
На улице Шотмана иномарка сбила 13-летнюю девочку
25-02-2025, 10:20
В Кудрово произошло массовое ДТП с участием автомобиля скорой помощи
24-02-2025, 11:52
На улице Маршала Казакова иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх