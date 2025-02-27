После победы над «Норильском» петербургское хоккейное «Динамо» выиграло и матч у «Барса» и продолжает лидировать в ВХЛ

СКА может только завидовать форме петербургской хоккейной команды «Динамо», одержавшей уже восьмую победу подряд в матчах регулярного первенства ВХЛ. Завидовать, повторяя фразу из «Бриллиантовой руки», что и мы, то есть СКА, должны лидировать в КХЛ («Питерец.ру» не будет сыпать соль на раны поклонникам невских армейцев, фокусируя внимания на месте в таблице).
21 февраля петербургские динамовцы победили «Норильск» со счётом 3:2. Концовка той игры получилась напряжённой и результативной: сначала петербуржцы попали в пустые ворота норильчан при счёте 2:1, но упорный Никита Колесников пробил Евгения Ярославлева за 43 секунды до сирены – так СКА одержал трудную победу (3:2).
Два периода матча в Казани с «Барсом» завершились одинаково – 1:0 в пользу «Динамо». Открыл счёт на 5-й минуте Максим Баин, удвоил преимущество команды Игоря Гришина на 28-й минуте Пётр Яковлев, реализовавший большинство. В дебюте третьего отрезка встречи отличился Савва Андреев, и перевес динамовцев возрос до трёх шайб. Здесь «Барс» показал
зубы и когти спортивный характер, сократив отставание в счёте до минимума. Однако Данила Квартальнов в концовке не промахнулся по пустым воротам «Барса», и динамовцы победили со счётом 4:2.