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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ

«СКА-Нева» по буллитам проиграла красноярскому «Соколу» со счётом 2:3 и впервые за долгое время выбыла из зоны плей-офф ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Если «СКА-Нева» не попадёт в плей-офф, Николая Воеводина (на фото) могут заменить на другого тренера.

Третье подряд поражение – и петербургская «СКА-Нева» очутилась на 17-м месте таблицы чемпионата ВХЛ. До встречи с красноярским «Соколом» невчане уступили «Динамо-Алтаю» (1:2) и новокузнецкому «Металлургу» (0:3). В первом периоде матча «СКА-Невы» с «Соколом» Глеб Саранчук и Антон Тодыков шайб не пропустили.

Но уже в дебюте второй двадцатиминутки Никита Смирнов реализовал большинство, и «СКА-Нева» повела в счёте. А когда Семён Демидов удвоил преимущество хозяев льда на 33-й минуте (ассистентом выступил Даниил Лазутин), «Питерец.ру» поверил в грядущую победу команды Николая Воеводина. Но дальше собравшиеся в «Хоккейном городе» зрители увидели сюжет на тему «как упустить преимущество в две шайбы».

Сократил отставание гостей в счёте Егор Мартынов, огорчивший Саранчука на 35-й минуте. В дебюте третьего периода «Сокол» снова забил – 2:2 и овертайм, за которым последовала серия штрафных бросков. Илья Скворцов реализовал уже первый буллит «Сокола», и гости выиграли – 3:2Б.

Сейчас «СКА-Нева» делит 15–17 места с «Зауральем» и «Дизелем» (все три клуба набрали по 65 очков), отставая от команд из Кургана и Пензы по дополнительным показателям. Лидирует в первенстве ВХЛ петербургское «Динамо» (84 очка).

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