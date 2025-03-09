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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» 8 марта победил «Факел» в матче, где было два гола и две красные карточки

«Зенит» 8 марта победил «Факел» в матче, где было два гола и две красные карточки

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fc-zenit.ru
В другой встрече 20-го тура состоялось динамовское дерби: москвичи победили махачкалинцев со счётом 4:0.

Весьма интересно проходит 20-й тур первенства РПЛ, начавшийся с крупного поражения «Пари НН» в матче с «Краснодаром». «Питерец.ру» потому уделил особое внимание крупной победе «Быков» в гостях (краснодарцы выиграли в Нижнем Новгороде со счётом 3:0) потому, что команда Мурада Мусаева – прямой конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Но не единственный: к лидерам чемпионата России подтянулись выигравшие семь раз подряд спартаковцы (в этом туре «красно-белые» сыграют в Казани с «Рубином»).

Новичок «Зенита» Саша Зделар вышел в стартовом составе, а первый гол зрители увидели на 19-й минуте: ворота «Факела» поразил Лусиано Гонду (ассистент – Густаво Мантуан). Ещё одним значимым событием первого тайма стала красная карточка, которую главный арбитр Виталий Мешков показал воронежцу Вячеславу Екимову на 37-й минуте. Спровоцировал удаление в составе соперника всё тот же активный аргентинец Гонду, за фол на котором Якимов отправился отдыхать досрочно.

Удвоить своё преимущество петербуржцы сумели на 57-й минуте, когда в нужное время в нужном месте оказался Матео Кассьерра. Поведя 2:0, «Зенит» решил дать сопернику шанс: Вендел проявил неспортивное поведение и попал в протокол игры вместе с ранее удалённым Якимовым.

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