Поражение СКА в Минске: всего одна заброшенная шайба, автором которой стал Марат Хайруллин

«Питерец.ру» знает, как мэтр спортивной журналистики Сергей Микулик любит иронизировать над СКА, в частности – над голкиперами клуба. В Минске место в воротах было доверено Егору Заврагину, а петербургский белорус Павел Мойсевич наблюдал за матчем со скамейки.

СКА очень быстро пропустил, поскольку Андрей Педан очень торопился получить от судей две минуты штрафа. Бригада большинства минчан сработала: Виталий Пинчук и Роман Горбунов вывели на бросок Криса Тирни, и динамовцы открыли счёт. За первой шайбой вскоре последовала и вторая: невольно подыграл своим соотечественникам Сергей Сапего. Минчане вновь использовали лишнего: с передач Андрея Стася и Александра Волкова отличился Вадим Шипачёв, который в этом сезоне бьёт рекорды.

Получив 0:2 на 6-й минуте, главный тренер СКА Роман Ротенберг не стал менять Заврагина, который в дальнейшем закрыл свои ворота на замок. В итоге петербуржцев подвела атака: лишь один реализованный бросок из тридцати и поражение со счётом 1:2. Забил в составе гостей Марат Хайруллин, которому ассистировали Иван Демидов и Михаил Воробьёв.

СКА занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ: так невские армейцы рискуют получить сильного соперника в первом раунде Кубка Гагарина.