СКА в овертайме проиграл «Ак Барсу»: автором победной шайбы для команды Анвара Гатиятуллина стал Кирилл Семёнов

Когда на 56-й минуте матча между «Ак Барсом» и СКА форвард казанской команды Егор Коршков завершил контратаку точным броском по воротам Егора Заврагина, сомнений в поражении невских армейцев в основное время практически не было. Отыграться при счёте 0:2, да ещё на «Татнефть-Арене», при том, что Тимур Билялов до этого ловил всё – возможно ли это?

«Питерец.ру» отмечает волевые качества хоккеистов СКА: превратить 0:2 в 2:2 в концовке было сродни спортивному подвигу. Американец Тони Деанджело мог решить: раз не могут забить нападающие, значит пора браться за дело защитникам. Шайба Деанджело с передач Евгения Кузнецова и Сергея Плотникова побывала в воротах Билялова на 58-й минуте, а за 22 секунды до сирены счёт сравнял Марат Хайруллин (ассистент – Михаил Воробьёв).

В овертайме больше повезло хозяевам льда: форвард «Барсов» Кирилл Семёнов исполнил всё сам – и вбрасывание выиграл, и Заврагина переиграл. Несмотря на поражение, СКА заслуживает добрых слов за ударно проведённую концовку. Следующим соперником дружины Романа Ротенберга станет хабаровский «Амур»: этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге в понедельник 18 ноября и начнётся в 19:30.

Вадим Шипачёв сделал дубль и помог минскому «Динамо» победить «Витязь» (6:4).



