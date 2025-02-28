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Питерец.ру » Спорт » «Футбольный» счёт в противостоянии СКА и московского «Динамо»: единственную шайбу за весь матч забросил динамовский канадец Комтуа

«Футбольный» счёт в противостоянии СКА и московского «Динамо»: единственную шайбу за весь матч забросил динамовский канадец Комтуа

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин отразил 30 бросков.

Пока все ждали, когда же СКА перестанет так много пропускать (семь шайб от «Спартака», до этого – шесть от «Куньлуня»), петербургский клуб перестал забивать. «Питерец.ру» подчёркивает: команде Романа Ротенберга не удалось поразить чужие ворота в отдельно взятом матче – с московским «Динамо» на «СКА Арене».

Сочетание звеньев было следующим: в воротах – Плешков, Никишин – Зайцев, Дедунов – Андронов – Акользин (неожиданная первая тройка атаки, да?), Карпухин – Сапего, Зыков – Воробьёв – Плотников, Юдин – Педан, Алистров – Григоренко – Хайруллин, Кузьмин – Короткий – Поляков. Пока не совсем ясно, что с Евгением Кузнецовым: в СМИ просочились даже слухи о том, что в раздевалке невских армейцев нет шкафчика с его фамилией, однако делать выводы пока явно рано.

Матч со столичными динамовцами получился «низовым», как говорят букмекеры – всего одна заброшенная шайба. Её зрители «СКА Арены» увидели в воротах хозяев льда на 55-й минуте, когда Макс Комтуа отличился с передач Дмитрия Рашевского и Артёма Сергеева. Похвалы заслуживают оба вратаря: динамовец Моторыгин отстоял «на ноль», а Плешков совершил 28 сэйвов.

Сейчас СКА занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко за 60 игр.

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