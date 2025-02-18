Победа «Ленинградки» в четырёх партиях в Красноярске над «Енисеем»: у Анны Мельниковой – 16 очков

Волейбольная «Ленинградка» продолжает побеждать: удачно для команды Александра Кашина завершилась поездка в Красноярск. Глядя на турнирную таблицу женской Суперлиги, «Питерец.ру» ожидал победы «Ленинградки» со счётом 3–0. Всё просто: если «Дикие Пчёлы» из Санкт-Петербурга входят в недостижимую для прочих команд тройку лидеров первенства (вместе с «Динамо-Ак Барсом» и калининградским «Локомотивом»), то «Енисей» делит с «Омичкой» предпоследнее место.

Сайт «Ленинградки» сообщил две кадровые новости: команду покинула перешедшая в «Заречье-Одинцово» Юлия Максимова, а из нижегородской «Спарты» в культурную столицу переезжает Екатерина Дороничева. А стартовая партия красноярского матча получилась для «Ленинградки» очень сложной, поскольку удалось победить «на балансе» со счётом 26:24. Отличилась на блоке Анна Мельникова, которая в итоге стала самой результативной в рядах «Ленинградки» – 16 очков.

Развить успех «Ленинградке» удалось во второй партии – уверенная победа со счётом 25:16 и 2–0 в матче. Третий сет начался с рывка «Енисея» 6:2, итог – 25:20 в пользу хозяек. Но «Ленинградка» не собиралась доводить дело до тай-брейка – 25:18 и 3–1. Мельникова стала второй среди лучших блокирующих тура.