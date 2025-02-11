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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Спарту» и продолжает удерживать третью строчку в таблице женской Суперлиги

Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях обыграла «Спарту» и продолжает удерживать третью строчку в таблице женской Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Анастасия Гарелик вновь стала самой результативной в составе «Диких Пчёл», набрав 19 очков.

Достаточно взглянуть на турнирную таблицу женской волейбольной Суперлиги, чтобы понять – победа «Ленинградки» над нижегородской «Спартой» легко предугадывалась ещё до матча. Ведь коллектив Александра Кашина уже второй сезон претендует на самые высокие места в российском волейбольном первенстве, а вот «спартанки» сейчас обитают на самом дне, которым в Суперлиге является 14-е место. Лишь раз в текущем сезоне «Спарта» познала радость победы – случилось это чудо в 3-м туре в игре с «Енисеем»: тогда команда Станислава Саликова смогла выиграть тай-брейк.

«Ленинградка» держала под контролем ход стартовой партии – 6:2, 16:11 и итоговые 25:19 («Питерец.ру» отмечает хорошую игру Анастасии Черновой и Валерии Романовой в концовке стартового сета). «Спарта», директором которой является знаменитый волейболист 90-х Дмитрий Фомин, захватила лидерство в счёте во втором отрезке встречи – сначала 7:4, затем 12:7 в пользу нижегородок по ходу партии. Здесь «Ленинградка» совершила мощный рывок и вышла вперёд – 15:13 в пользу «Пчёлок». Итог второго сета – 25:20 в пользу хозяек площадки.

В третьей партии упорной борьбы уже не получилось: «Ленинградка» завершила сет с преимуществом в 10 очков, выиграв и весь матч (3–0).


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