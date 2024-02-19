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Питерец.ру » Спорт » Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»

Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Результативная Анастасия Гарелик набрала 25 очков.

За взлётом «Ленинградки» неизбежно должен был последовать спад – и команда Александра Кашина потерпела третье поражение подряд. В матче с саратовским «Протоном» многое решила стартовая партия, которую в упорной борьбе выиграла команда Юрия Маричева, счёт – 25:23. Саратовская команда рванула вперёд в самом дебюте (5:1), в дальнейшем эффективно сыграла у «Протона» Светлана Гатина.

Во втором сете в составе «Ленинградки» отличились Анастасия Чернова и Валерия Романова, сработал и петербургский блок. Но после выигранной со счётом 25:21 второго сета «Диким Пчёлам» не удалось взять игру под контроль. Связующая «Протона» Татьяна Маркова прибавила в нужный момент, и гостьи из Саратова вышли вперёд 2–1.

В четвёртой партии «Ленинградка» вырвалась вперёд (9:5), но здесь хорошо сыграла Наталья Малых, и счёт сравнялся – 13:13. Очень старалась Юлия Кутюкова, однако в концовке четвёртого сета больше повезло «Протону» – 25:23. Самой результативной волейболисткой этой встречи стала Анастасия Гарелик (25 очков), Гатина набрала 19. Гарелик стала третьей по результативности в 21-м туре, отстав лишь от Каракурт (34 очка) и Тимошковой (28 очков).

Свой следующий матч «Ленинградка» проведёт 24 февраля с клубом «Динамо-Метар».

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