Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»

За взлётом «Ленинградки» неизбежно должен был последовать спад – и команда Александра Кашина потерпела третье поражение подряд. В матче с саратовским «Протоном» многое решила стартовая партия, которую в упорной борьбе выиграла команда Юрия Маричева, счёт – 25:23. Саратовская команда рванула вперёд в самом дебюте (5:1), в дальнейшем эффективно сыграла у «Протона» Светлана Гатина.

Во втором сете в составе «Ленинградки» отличились Анастасия Чернова и Валерия Романова, сработал и петербургский блок. Но после выигранной со счётом 25:21 второго сета «Диким Пчёлам» не удалось взять игру под контроль. Связующая «Протона» Татьяна Маркова прибавила в нужный момент, и гостьи из Саратова вышли вперёд 2–1.

В четвёртой партии «Ленинградка» вырвалась вперёд (9:5), но здесь хорошо сыграла Наталья Малых, и счёт сравнялся – 13:13. Очень старалась Юлия Кутюкова, однако в концовке четвёртого сета больше повезло «Протону» – 25:23. Самой результативной волейболисткой этой встречи стала Анастасия Гарелик (25 очков), Гатина набрала 19. Гарелик стала третьей по результативности в 21-м туре, отстав лишь от Каракурт (34 очка) и Тимошковой (28 очков).

Свой следующий матч «Ленинградка» проведёт 24 февраля с клубом «Динамо-Метар».