Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков

Лишь во второй партии матча 13-го тура Суперлиги с саратовским «Протоном» «Ленинградка» испытала трудности – всё решилось в игре «на балансе». На старте матча разыгралась в составе «Диких Пчёл» Дарья Малыгина, и петербурженки повели 6 очков. Пара эйсов Валерии Романовой вынудили главного тренера «Протона» Юрия Маричева взять тайм-аут при счёте 14:3 в пользу «Ленинградки». В матчах такого уровня подобное отставание вряд ли можно отыграть, не случилось такого и на этот раз – 25:18 в пользу команды Александра Кашина и 1–0 в матче.

«Ленинградка» повела «+3» и в дебюте второго сета, но хозяйки площадки были полны решимости догнать «Пчёлок». Имея комфортное преимущество 14:8, «Ленинградка» позволила «Протону» совершить «камбэк» – 24:24. Выиграй «Протон» второй сет – и ход игры мог поменяться. Но не подвела в самый важный момент Малыгина, исполнившая «килл-блок».

«Протон» по инерции продолжил идти вровень с «Ленинградкой» в начале третьей партии, но четвёртого сета зрители не увидели. «Ленинградка» выиграла со счётом 3–0, и эта победа – уже десятая подряд. «Питерец.ру» поздравляет Малыгину и Романову с попаданием в список лучших игроков тура: первая отличилась на блоке, вторая – на подаче.