ента новостей

01:50
Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков
19:38
В Петербурге пройдет турнир по баскетболу, посвященный памяти Станислава Гельчинского
13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
12:56
В Ленобласти стартовала Ленинградская Ёлка желаний
12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
12:35
В Красносельском районе водитель «Мазды» въехал в стену кафе быстрого питания
12:28
На Владимирском проспекте «Газ» сбил 17-летнего школьника
12:24
На пожаре в Луге погибли два человека
12:12
В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 
09:50
Рухнули продажи новых авто
09:32
В Ленобласти у 9-летнего школьника в руках взорвалась питарда
09:28
В СПб подорожает электричество
09:22
Всероссийская социальная акция «Морская народная елка»
21:50
Спортивный подвиг Дин Лижэня: чемпион мира по шахматам смог сравнять счёт в 12-й партии матча с Доммараджу Гукешем
19:52
В Пушкинском районе иномарка насмерть сбила водителя, ожидавшего оформления ДТП
17:13
В Правительстве предложили замораживать похищенные средства
17:03
Петербургские блицоры – лучшие: Кирилл Шубин и Анастасия Боднарук выиграли финал Гран-При России в Сочи
16:20
«Зенит» и «Краснодар» лидируют в РПЛ после 18-го тура, впереди – зимняя пауза и время для исправления ошибок
15:56
В Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории
14:19
Председатель ЗакС Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
14:11
В Ленобласти отмечают День герба, флага и гимна
13:07
Роскомнадзор может ограничить работу ряда зарубежных провайдеров хостинга в России
12:58
Выставка «Анималистика. И в шутку, и всерьез»
12:51
Выставка «Акценты и формы»
12:24
Выставку французского художника Алена Бонфуа «Запах женщины»
10:00
В России отмечают День Героев Отечества
09:46
Алиса Фрейндлих отметила свое 90-летие
09:25
В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода
09:19
Работодатели СПб охотятся за специалистами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков

Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
На официальном сайте «Ленинградки» тем временем появилась новость об уходе из тренерского штаба Алексея Лазневого. 

Лишь во второй партии матча 13-го тура Суперлиги с саратовским «Протоном» «Ленинградка» испытала трудности – всё решилось в игре «на балансе». На старте матча разыгралась в составе «Диких Пчёл» Дарья Малыгина, и петербурженки повели 6 очков. Пара эйсов Валерии Романовой вынудили главного тренера «Протона» Юрия Маричева взять тайм-аут при счёте 14:3 в пользу «Ленинградки». В матчах такого уровня подобное отставание вряд ли можно отыграть, не случилось такого и на этот раз – 25:18 в пользу команды Александра Кашина и 1–0 в матче.

«Ленинградка» повела «+3» и в дебюте второго сета, но хозяйки площадки были полны решимости догнать «Пчёлок». Имея комфортное преимущество 14:8, «Ленинградка» позволила «Протону» совершить «камбэк» – 24:24. Выиграй «Протон» второй сет – и ход игры мог поменяться. Но не подвела в самый важный момент Малыгина, исполнившая «килл-блок».

«Протон» по инерции продолжил идти вровень с «Ленинградкой» в начале третьей партии, но четвёртого сета зрители не увидели. «Ленинградка» выиграла со счётом 3–0, и эта победа – уже десятая подряд. «Питерец.ру» поздравляет Малыгину и Романову с попаданием в список лучших игроков тура: первая отличилась на блоке, вторая – на подаче.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-10-2023, 15:48
Волейбольная «Ленинградка» после победы над командой Николая Карполя в Суперлиге выиграла и кубковый матч у «Енисея» из Красноярска
2-09-2023, 03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
2-11-2023, 16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
8-04-2024, 02:32
Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3
22-10-2023, 02:53
Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура
10-09-2023, 20:47
Выиграв интереснейший матч у саратовского «Протона», волейбольная «Ленинградка» обеспечила себе выход в следующий этап «Кубка Столетия»

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
Вчера, 13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
Вчера, 12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
Вчера, 12:35
В Красносельском районе водитель «Мазды» въехал в стену кафе быстрого питания
Наверх