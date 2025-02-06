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Питерец.ру » Спорт » Связующий волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Игорь Тисевич – лучший игрок января мужской Суперлиги

Связующий волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Игорь Тисевич – лучший игрок января мужской Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vczenit.ru
Восстановившийся после серьёзной травмы Тисевич быстро набрал прекрасную спортивную форму.

«Питерец.ру» поздравляет связующего волейбольного «Зенита» Игоря Тисевича с признанием лучшим игроком января Суперлиги. Это индивидуальное достижение важно для Тисевича ещё и психологическом плане, ведь в начале сезона зенитовский новичок надолго выбыл из-за тяжёлого повреждения.
Опубликованы итоги голосования, в котором победил набравший 39% голосов Тисевич. Места вслед за связующим «Зенита» заняли Павел Железняков из АСК (29%), Никита Ерёмин из «Новы» (14%), Дмитрий Жук из московского «Динамо» (13%) и сосновоборец Осниэль Мергарехо (5%). Январь выдался для «Зенита» очень удачным: четыре матча – четыре победы. Команда Владимира Алекно начала календарный год с победы со счётом 3–1 над амбициозной командой «Динамо-Урал» из Уфы, которую тренирует Борис Колчин.
Победу над «Белогорьем» в гостях и вовсе можно назвать приятной неожиданностью – учитывая историю личных встреч белгородской и петербургской команд. После триумфа в Белгороде («Зенит» обыграл хозяев площадки в четырёх партиях) «сине-бело-голубые» со счётом 3–0 превзошли «Енисей». А завершился январь для «Зенита» победой на тай-брейке над «Кузбассом» в интереснейшем матче.
А вот февраль начался поражением от лидера чемпионата – казанского «Зенита».
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