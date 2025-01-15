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Питерец.ру » Спорт » Пересилив «Белогорье» в игре «на балансе» в четвёртой партии, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл одиннадцатый матч подряд в первенстве Суперлиги

Пересилив «Белогорье» в игре «на балансе» в четвёртой партии, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл одиннадцатый матч подряд в первенстве Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Белгородский клуб тренирует поигравший в своё время в петербургском «Зените» Александр Волков.

Одиннадцать побед подряд – серьёзное турнирное достижение петербургского «Зенита» в волейбольной Суперлиге. Очередным соперником дружины Владимира Алекно было неуступчивое и амбициозное «Белогорье» Александра Волкова – бывшего игрока «Зенита» и Олимпийского чемпиона Лондона.

«Питерец.ру» напоминает: «Белогорье» является для «сине-бело-голубых» неудобным оппонентом, вот и в первом туре белгородцы победили «Зенит» в гостях. На этот раз петербуржцы начали с места в карьер: Егор Клюка уже в дебюте «зачехлил» Аль Хачдади, а «Зенит» повёл 4:1 в начале первой партии. Однако выигрывая с комфортной разницей в 5-6 очков, гости расслабились, и «Белогорье» сократило разрыв до минимума – 18:17 в пользу «Зенита». Но разыгравшийся Клюка помог «Зениту» выиграть концовку стартовой партии – 25:21.

Второй сет проходил под диктовку «Белогорья» и завершился со счётом 25:17 в пользу хозяев. Настоящий крах поджидал «Белогорье» в третьей партии, когда 12:3 превратились в итоговые 25:13 в пользу «Зенита». В четвёртом сете борьба затянулась до игры «на балансе»: проигрывая 22:24, петербургский клуб сумел вырвать концовку сета – 27:25 и 3–1 в матче.

Самым результативным у «Зенита» стал Марлон Янт (18 очков).

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