«Ленинградка» в яме: поражение от московского «Динамо» на тай-брейке, Анастасия Чернова набрала 30 очков, Наталья Гончарова – 25

Московское «Динамо» не желает превращаться в середнячка женской волейбольной Суперлиги. В 15-м туре команда Александра Кошкина нанесла чувствительное поражение «Ленинградке», да ещё и в гостях. Москвички сразу ошарашили петербурженок, поведя в дебюте первой партии со счётом 7:1. Но выход на подачу Валерии Романовой помог «Диким Пчёлам» добиться счёта 13:13. Развить успех не получилось: ведомые звёздной Натальей Гончаровой динамовки взяли первую партию – 25:19.

Этот счёт зеркально повторился во втором сете, когда «Ленинградка» сумела догнать соперниц: на первый план вышла разыгравшаяся Анастасия Чернова. «Ленинградка» повела 15:9 в третьей партии, итог – 25:21 и 2–1 по сетам в пользу команды Александра Кашина.

Динамовская блокирующая Ангелина Лазарева отличилась в четвёртом сете, который столичная команда сумела выиграть со счётом 25:22, что означало тай-брейк. В укороченной партии вперёд со счётом 8:5 вырвалось «Динамо», итог тай-брейка – 15:9 в пользу московского клуба. «Питерец.ру» отмечает феноменальную результативность Черновой, набравшей 25 очков. У Анастасии Гарелик – 18 очков, на счету Романовой и Анны Мельниковой – по 12. В составе «Динамо» 25 очков набрала Гончарова, у Лазаревой – 17.



