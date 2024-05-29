Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с Владиславом Бабкевичем, а двумя новичками клуба стали Игорь Тисевич и кубинец Марлон Янт

«Питерец.ру» не удивлён тому, что аренда Владислава Бабкевича перетекла в полноценный контракт с «сине-бело-голубыми»: слишком уж ярко провёл белорус предыдущий сезон в Северной столице. Можно сказать, что Бабкевич встал в один ряд, если не затмил ярчайших звёзд атаки в истории петербургского клуба, таких как Ореол Камехо и Георг Грозер. Трудовое соглашение с эффективным Бабкевичем, выступающим за «Зенит» под символичным 1-м номером, заключено до 2027 года: времени на переписывание клубных рекордов действительно должно быть предостаточно.

Вакансию легионера заполнил в «Зените» соотечественник Камехо – доигровщик кубинской сборной Марлон Янт, который выступал ранее за итальянский клуб «Чивитанова». Пресс-служба «сине-бело-голубых» уже успела поздравить Янта с днём рождения, которое едва ли не совпало с переходом в российскую команду из чемпионата Италии.

Связующего Игоря Тисевича хорошо знают поклонники «Динамо-ЛО», а в составе новосибирского «Локомотива» этот волейболист становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России. В новом сезоне Тисевич будет сменщиком Дмитрия Ковалёва. Тисевич родился в 1991 году ещё в советском Мариуполе, а за сосновоборцев он отыграл пять сезонов в 2016–2021 годах.