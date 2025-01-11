После обидного поражения от УНИКСа с разницей в 4 очка баскетбольный «Зенит» растерзал «Самару» с перевесом почти в 50 очков

Столкновение с игроком УНИКСа Тони Тэйлором стало роковым для Трента Фрейзера – травма и неучастие в матче с «Самарой». УНИКС на своём паркете смог одолеть «Зенит» со счётом 75:71, хотя концовка казанского матча могла сложиться и в пользу «сине-бело-голубых». Самым результативным в составе «Зенита» в игре с УНИКСом стал не кто-то из легионеров, а набравший 17 очков Денис Захаров. «Питерец.ру» с грустью констатирует, что Егор Рыжов во встрече с принципиальным соперником – УНИКСом – игрового времени от Хавьера Паскуаля не получил.

Зато в матче с «Самарой», на которой петербургский клуб выместил всю досаду от фиаско в Казани, Рыжов отыграл почти 13 минут и набрал 5 очков (основной центровой «Зенита» Винс Хантер за 15 минут записал на свой лицевой счёт 16 очков). Нет особого смысла комментировать матч, в котором явный фаворит («Зенит») побеждает несчастного соперника с двукратным перевесом в счёте. Итоговые цифра на табло самарского дворца спорта имени Высоцкого действительно впечатляют: гости растерзали коллектив Дражена Анзуловича со счётом 103:54, а самым результативным в составе победителей стал Ксавьер Мун.

При этом самарская команда вовсе не является записным аутсайдером Единой Лиги ВТБ!