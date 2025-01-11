ента новостей

00:01
После обидного поражения от УНИКСа с разницей в 4 очка баскетбольный «Зенит» растерзал «Самару» с перевесом почти в 50 очков
16:24
Трамп готов, но придется подождать
15:58
Народ против вейпов
13:14
В кваритире на Васильевском острове изъяли парию синтетического наркотика
13:05
В Выборге проверяют факт смерти мужчины, доставленного в полицию с признаками наркотического опьянения
12:57
В Петербурге поймали псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже
09:57
В Петербурге задержали девушку, справившую нужду у Казанского собора
09:26
В промзоне Гатчины ликвидируют пожар на складе с ацетоном
08:46
СПб и Ленобласть объединятся
08:36
В СПб вырос спрос на пластические операции
23:52
Волейбольное «Динамо-ЛО» в гостях победило оренбургский «Нефтяник» со счётом 3–1
21:54
На трассе «Кола» столкнулись грузовик и две легковушки. Погибли два человека
19:41
ФССП помогла получить крупную компенсацию
19:08
Водителей штрафовали за закрытые номера
17:19
Путин поручил поддержать регионы в части использования ИИ в госуправлении
15:11
В Госдуме положительно оценили переход на новую модель высшего образования в России
14:36
В Гатчине открылся каток под открытым небом
13:29
Александр Беглов утвердил субсидии для волонтеров Петербурга
13:15
Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд
12:40
В Ленобласти задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от полицейских на кроссовере
10:35
В СПб повысят зарплату
10:16
Не выбрасывайте елки!
09:58
На набережной реки Фонтанки из-за потопа ограничено движение транспорта
09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
01:34
Хоккейный «Спартак» сокрушил СКА со счётом 5:0, Ансель Галимов сделал дубль
12:27
В Ленобласти стартуют «Лыжные стрелы»
09:31
Сиротам и молодым семьям помогут с жильем
08:48
Каковы итоги по невыездным гражданам Петербурга?
00:23
«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После обидного поражения от УНИКСа с разницей в 4 очка баскетбольный «Зенит» растерзал «Самару» с перевесом почти в 50 очков

После обидного поражения от УНИКСа с разницей в 4 очка баскетбольный «Зенит» растерзал «Самару» с перевесом почти в 50 очков

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
Трент Фрейзер сыграл с УНИКСом всего 3 минуты, а против «Самары» не вышел вовсе.

Столкновение с игроком УНИКСа Тони Тэйлором стало роковым для Трента Фрейзера – травма и неучастие в матче с «Самарой». УНИКС на своём паркете смог одолеть «Зенит» со счётом 75:71, хотя концовка казанского матча могла сложиться и в пользу «сине-бело-голубых». Самым результативным в составе «Зенита» в игре с УНИКСом стал не кто-то из легионеров, а набравший 17 очков Денис Захаров. «Питерец.ру» с грустью констатирует, что Егор Рыжов во встрече с принципиальным соперником – УНИКСом – игрового времени от Хавьера Паскуаля не получил.

Зато в матче с «Самарой», на которой петербургский клуб выместил всю досаду от фиаско в Казани, Рыжов отыграл почти 13 минут и набрал 5 очков (основной центровой «Зенита» Винс Хантер за 15 минут записал на свой лицевой счёт 16 очков). Нет особого смысла комментировать матч, в котором явный фаворит («Зенит») побеждает несчастного соперника с двукратным перевесом в счёте. Итоговые цифра на табло самарского дворца спорта имени Высоцкого действительно впечатляют: гости растерзали коллектив Дражена Анзуловича со счётом 103:54, а самым результативным в составе победителей стал Ксавьер Мун.

При этом самарская команда вовсе не является записным аутсайдером Единой Лиги ВТБ!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2023, 20:00
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу с разницей в 10 очков: Хантер набрал 19 очков, Найт – 22
3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
24-10-2022, 20:19
Победа над «Самарой» стала для баскетбольного «Зенита» четвёртой подряд в продолжающемся регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ
8-10-2021, 00:11
После фиаско с «Астаной» баскетбольный «Зенит» одолел в Евролиге «Жальгирис»
18-12-2023, 21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
14-05-2024, 02:50
Центровой «Зенита» Винс Хантер набрал 21 очко в победном для петербургского клуба матче с ЦСКА в Москве

Происшествия на дорогах

9-01-2025, 21:54
На трассе «Кола» столкнулись грузовик и две легковушки. Погибли два человека
9-01-2025, 09:25
На трассе «Нарва» в ДТП пострадали три человека
9-01-2025, 09:19
В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки
6-01-2025, 14:41
На Университетской набережной иномварка сбила 15-летнюю девушку
Наверх