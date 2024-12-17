Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков

Егор Рыжов – многие ли знали имя этого баскетболиста до матча с «Енисеем», в котором «большой» петербургской команды «отгрузил» в кольцо соперников целых 23 очка. «Питерец.ру» приводит подробную статистику Рыжова в игре, которую «сине-бело-голубые» выиграли с разгромным счётом 97:69 – 8 из 8 средних бросков, 7 из 7 штрафных, да ещё и 9 подборов. Разве что молодой Дэвид «Адмирал» Робинсон на заре своей карьеры в НБА выдавал подобную эффективность.

Лишь в третьей четверти на паркете красноярской «Арены-Север» шла равная борьба, счёт третьего отрезка матча – 20:20. Победа над «Енисеем», в составе которого 18 очков набрал Тимофей Герасимов, стала для команды Хавьера Паскуаля уже двенадцатой подряд, и в турнирной таблицей Лиги ВТБ петербуржцы делят лидерство с ЦСКА: соотношение побед и поражений обеих этих команд одинаково (17–2). Далее расположились УНИКС и «Локомотив-Кубань», и тоже с равными показателями (14–5). «Пари НН» и «Уралмаш» отстали от четвёрки лидеров «регулярки», балансируя на грани 50% побед.

Именно с казанским клубом «Зенит» сыграет в следующем туре. Этот матч состоится в среду 18 декабря, начало – в 19:30. УНИКС в воскресенье раздавил «Пари НН» (102:66), отличился Маркос Найт –29 очков.







