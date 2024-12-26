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Питерец.ру » Спорт » Проигрывая 0:5 по ходу матча с ЦСКА, СКА сумел добиться счёта 5:6, при этом Роман Ротенберг тасовал вратарей

Проигрывая 0:5 по ходу матча с ЦСКА, СКА сумел добиться счёта 5:6, при этом Роман Ротенберг тасовал вратарей

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Такой хоккей нам нужен, если не считать игры в обороне!

Когда уже на 15-й минуте матча между ЦСКА и СКА Павел Карнаухов зажёг на табло счёт 5:0, даже самые стойкие поклонники СКА наверняка ожидали разгрома. А уж тем счастливчикам, кто при 0:5 поставил на столько же шайб в исполнении невских армейцев, удалось сорвать банк.

«Питерец.ру» предполагает, что ЦСКА расслабился, поведя пять шайб ещё до первого перерыва – к тому же вторая двадцатиминутка едва не закончилась со счётом 0:0. Лишь точный бросок Сергея Сапего, которому ассистировали Тони Деанджело и Сергей Плотников, позволил СКА отправиться на второй перерыв при счёте 1:5.

Казалось бы, 0:5 и 1:5 – велика ли разница. На 48-й минуте команды обменялись шайбами – сначала Александр Никишин сократил отставание гостей, но 20-летний Кирилл Долженков сразу же вернул ЦСКА преимущество в четыре шайбы. И здесь случился тот самый штурм в исполнении СКА: Арсений Грицюк, Иван Демидов и Плотников забили, и концовка проходился уже при счёте 6:5 в пользу ЦСКА – так этот матч и завершился.

Роман Ротенберг, заменив Егора Заврагина на Павла Мойсевича уже на ПЕРВОЙ минуте (причина – две быстрые шайбы ЦСКА), впоследствии сделал обратную «рокировку» вратарей. Смотрел ли этот матч голкипер «Авангарда» Никита Серебряков?

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