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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» Владимира Алекно порадовал победой над неудобным соперником – московским «Динамо»: Владислав Бабкевич набрал 22 очка

Волейбольный «Зенит» Владимира Алекно порадовал победой над неудобным соперником – московским «Динамо»: Владислав Бабкевич набрал 22 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Неужели привычные поражения от столичных динамовцах сменятся победами?

«Питерец.ру» не забыл о неожиданной, но приятной победе волейбольного «Зенита» из города на Неве над столичным «Динамо» в гостях в феврале, но после той виктории всё вернулось на привычные рельсы: в плей-офф сильнее оказались динамовцы. На Кубке Легенд – снова сильнее «Динамо». А нынешний регулярный сезон пока даётся «Зениту» настолько сложно, что воскресная победа в Москве тянет едва ли не на сенсацию.

Уже в дебюте «сине-бело-голубые» повели 7:1, вынудив тренера хозяев Константина Брянского взять тайм-аут. Ближе к концовке стартовой партии динамовцы подтянулись к «Зениту», но здесь уже Владимир Алекно принял тренерские меры, и первая партия досталась петербуржцам – 25:21.

Второй сет протекал в равной борьбе, но в решающий момент на первый план выдвинулся Владислав Бабкевич, и «Зенит» взял вторую партию со счётом 25:19 и повёл в матче 2–0. Динамовцы захватили инициативу в третьем сете, поведя 16:10. По ходу этой партии Алекно убрал с площадки Бабкевича и Игоря Тисевича, готовясь к следующему сету, а третья партия завершилась с разницей в 8 очков в пользу москвичей.

Нервный четвёртый сет завершился после второго матчбола гостей: эйс удался Максиму Космину, а счёт четвёртой партии – 26:24.


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