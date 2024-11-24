Волейбольный «Зенит» Владимира Алекно порадовал победой над неудобным соперником – московским «Динамо»: Владислав Бабкевич набрал 22 очка

«Питерец.ру» не забыл о неожиданной, но приятной победе волейбольного «Зенита» из города на Неве над столичным «Динамо» в гостях в феврале, но после той виктории всё вернулось на привычные рельсы: в плей-офф сильнее оказались динамовцы. На Кубке Легенд – снова сильнее «Динамо». А нынешний регулярный сезон пока даётся «Зениту» настолько сложно, что воскресная победа в Москве тянет едва ли не на сенсацию.

Уже в дебюте «сине-бело-голубые» повели 7:1, вынудив тренера хозяев Константина Брянского взять тайм-аут. Ближе к концовке стартовой партии динамовцы подтянулись к «Зениту», но здесь уже Владимир Алекно принял тренерские меры, и первая партия досталась петербуржцам – 25:21.

Второй сет протекал в равной борьбе, но в решающий момент на первый план выдвинулся Владислав Бабкевич, и «Зенит» взял вторую партию со счётом 25:19 и повёл в матче 2–0. Динамовцы захватили инициативу в третьем сете, поведя 16:10. По ходу этой партии Алекно убрал с площадки Бабкевича и Игоря Тисевича, готовясь к следующему сету, а третья партия завершилась с разницей в 8 очков в пользу москвичей.

Нервный четвёртый сет завершился после второго матчбола гостей: эйс удался Максиму Космину, а счёт четвёртой партии – 26:24.



