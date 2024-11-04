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Питерец.ру » Спорт » Петербургский волейбольный «Зенит» снова проиграл «Зениту» казанскому, на этот раз – в матче Кубка России в четырёх партиях: у Бабкевича и Михайлова – по 16 очков

Петербургский волейбольный «Зенит» снова проиграл «Зениту» казанскому, на этот раз – в матче Кубка России в четырёх партиях: у Бабкевича и Михайлова – по 16 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Самым результативным в составе петербургской команды стал Владислав Бабкевич, набравший 16 очков.

Всё сильнее ощущение, что в сезоне – 2024/2025 играть на равных с «Зенитом-Казанью» у петербургского волейбольного «Зенита» не получается. Не дало пока ожидаемого эффекта и приглашение Владимира Алекно, и очередные новички «сине-бело-голубых» ещё не раскрылись в полной мере.

«Питерец.ру» отмечает определённое улучшение по сравнению со встречей с казанцами в Суперлиге: тогда «Зенит» не смог взять ни одной партии, а в кубковом матче удалось «зацепить» вторую партию. А начинался матч с фактического разгрома петербуржцев в стартовом сете – 14:25. Алекно бросил в бой Виктора Полетаева – не помогло.

Но во второй партии надежда забрезжила: петербургский клуб сумел выиграть этот сет с разницей в 5 очков. Пресс-служба «Зенита» отметила отличную игру блокирующего Ивана Яковлева (на фото) во второй партии, но соперник не собирался выпускать нити игры. Удалось пригасить активность Дмитрия Волкова, но важнейшую третью партию взяли казанцы – 25:22 (отличился Артём Вольвич). Ошибки на подаче в четвёртом сете склонили чашу весов в пользу команды Алексея Вербова – 25:22 и 3–1 в матче.

По 16 очков набрали Владислав Бабкевич и Максим Михайлов, но у Олимпийского чемпиона Лондона – 2012 процент реализации атак был значительно лучше.

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