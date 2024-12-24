«Уралмашевские» баскетболисты проиграли «Зениту» в очередном туре Единой Лиге ВТБ – 89:79 в пользу команды Паскуаля

В прошлом сезоне баскетбольный «Уралмаш» попил немало крови «Зениту» и в регулярном сезоне, и в плей-офф. «Питерец.ру» надеялся, что досадное поражение от УНИКСа в предыдущем туре «регулярки» не выбьет набравший отличный турнирный ход коллектив Хавьера Паскуаля из колеи – так и произошло.

Первая половина получилась очень упорной: у екатеринбуржцев старался форвард-новичок Хэйден Далтон, в итоге сделавший дабл-дабл (14 очков и 11 подборов). Третью четверть команды начали при счёте 40:39 в пользу уральцев, и вот здесь «сине-бело-голубые» по классическим баскетбольным канонам показали: кто выигрывает третью четверть – часто побеждает и в матче. Творцами важнейшего зенитовского рывка стали Омари Спеллмен и Алекс Пойтресс – 63:56 к старту заключительного отрезка встречи.

Спеллмен и Ксавьер Мун преуспели на старте четвёртой четверти, позволив петербуржцам повести с двузначным счётом. Итог игры – победа «Зенита» с разницей в 10 очков. Лучшими по результативности в составе победителей стали Спеллмен (18 очков), Пойтресс (16 очков) и Трент Фрейзер (14 очков). Центровой «Зенита» Винс Хантер провёл на паркете почти 13 минут и отметился 4 очками, а его коллега по амплуа Егор Рыжов ограничился двумя подборами.



