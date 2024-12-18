СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич

Статистики подсчитали: форвард СКА Иван Демидов установил клубное достижение для хоккеистов до 19 лет, набрав 20 очков в нынешнем сезоне. Рекордсменом ленинградского клуба советских времён был Николай Дроздецкий (14 очков), а в чемпионатах России и КХЛ лавры юниора-рекордсмена делили Юрий Трубачёв и Василий Подколзин (по 11 очков).

В матче с «Локомотивом» Демидов очков набрать не сумел, а открыл счёт на 13-й минуте Сергей Плотников с передачи Захара Бардакова. Ярославцы быстро отыгрались: многоопытный Александр Радулов огорчил Павла Мойсевича, ассистировали звёздному ветерану «Локомотива» Даниил Бут и Георгий Иванов.

Гости «СКА Арены» превратили 1:1 в 2:1 в свою пользу на 25-й минуте, когда отличился Максим Шалунов. «Питерец.ру» отмечает своеобразную «помощь», которую оказал СКА вратарь-дублёр «Локо» Алексей Мельничук, заработавший комичный штраф за вмешательство в игру со скамейки запасных. Владимир Алистров реализовал большинство – 2:2 на 29-й минуте.

Решающим эпизодом в этой игре стало удаление Плотникова в третьем периоде. Шалунов и Мартин Гернат вывели на бросок Максима Берёзкина, чья шайба в итоге стала победной для команды Игоря Никитина.

Следующим соперником СКА 19 декабря станет «Торпедо».



