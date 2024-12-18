ента новостей

18:44
На КАД и трассе «Сортавала» в течение трёх дней введут ограничения для движения транспорта
14:53
СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич
12:42
Герценовцы приняли участие в мастер-классе по баскетболу
12:22
На Ленинском проспекте сгорел лазурный автобус
10:22
В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки
10:16
В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице
09:56
В Петербурге 24-летний житель Сестрорецка бросил коктейль Молотова в задание военкомата на Чайковского
09:13
В СПб выяснили отношение к нейросетям
08:50
Спрос на кредитки упал
18:58
Бывший баскетболист «Зенита» Янис Тимма совершил самоубийство в Москве вскоре после развода с Анной Седоковой
18:28
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга расстался со Слави Костадиновым и одержал седьмую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел Ямал» в трёх партиях
17:55
На этот раз без салюта
17:33
Боярский сменил Хинштейна
16:31
Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
14:10
В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»
13:57
В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь
11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
10:57
В Невксом районе избили водителя трамвая
09:44
Долина попала под санкции
09:27
В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"
09:20
Общепит набрал высокие обороты
00:12
Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков
23:47
Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11
15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич

СКА проиграл «Локомотиву» на «СКА Арене» со счётом 2:3, результативную передачу в составе петербургской команды сделал Борна Рендулич

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Тем временем Иван Демидов установил клубный рекорд для молодых игроков СКА.

Статистики подсчитали: форвард СКА Иван Демидов установил клубное достижение для хоккеистов до 19 лет, набрав 20 очков в нынешнем сезоне. Рекордсменом ленинградского клуба советских времён был Николай Дроздецкий (14 очков), а в чемпионатах России и КХЛ лавры юниора-рекордсмена делили Юрий Трубачёв и Василий Подколзин (по 11 очков).

В матче с «Локомотивом» Демидов очков набрать не сумел, а открыл счёт на 13-й минуте Сергей Плотников с передачи Захара Бардакова. Ярославцы быстро отыгрались: многоопытный Александр Радулов огорчил Павла Мойсевича, ассистировали звёздному ветерану «Локомотива» Даниил Бут и Георгий Иванов.

Гости «СКА Арены» превратили 1:1 в 2:1 в свою пользу на 25-й минуте, когда отличился Максим Шалунов. «Питерец.ру» отмечает своеобразную «помощь», которую оказал СКА вратарь-дублёр «Локо» Алексей Мельничук, заработавший комичный штраф за вмешательство в игру со скамейки запасных. Владимир Алистров реализовал большинство – 2:2 на 29-й минуте.

Решающим эпизодом в этой игре стало удаление Плотникова в третьем периоде. Шалунов и Мартин Гернат вывели на бросок Максима Берёзкина, чья шайба в итоге стала победной для команды Игоря Никитина.

Следующим соперником СКА 19 декабря станет «Торпедо».


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2024, 01:36
Иван Демидов набрал 2 очка в матче, который СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3
11-10-2023, 22:33
Рендулич забил в первом же матче за СКА, но петербургский клуб проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3
6-12-2023, 00:04
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»
5-09-2024, 21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
14-10-2022, 01:07
После победы в овертайме над минским «Динамо» СКА уступил «Локомотиву» в основное время
1-10-2024, 21:24
Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
Вчера, 14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
Вчера, 11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
Наверх