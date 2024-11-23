ента новостей

00:53
«СКА-1946» разгромил «Тайфун» на Дальнем Востоке и добрался до важного юбилея в МХЛ
00:14
СКА крупно победил «Торпедо» со счётом 4:1, а Марат Хайруллин повторил клубный рекорд по шайбам в пустые ворота
19:30
В Петербурге открыли памятник известному российскому юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу
17:53
Где проще найти работу?
17:35
В СПб появится ТЦ «Европа»?
15:08
В Ленобласти охотник застрелил незнакомца, напавшего на него с ножом
13:01
Для финансовых операций могут ввести период охлаждения
12:20
В Ленобласти мост через Свирь разведут на два часа для прохода вниз по реке состава судов
11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
11:19
В Петербурге на складе кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом
09:26
В СПб думают о пенсионерах
08:40
Пройдет рейд по выявлению пьяных водителей
01:55
Новая ракетная система «Орешник» применена в комбинированном ударе по «Южмашу» – заявил Владимир Путин в специальном видеообращении
21:18
Вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов переходят из СКА в «Авангард»
18:06
Определены самые горящие вакансии в СПБ
17:33
Что ожидает рынок недвижимости?
17:11
В Ленобласти наградили многодетных родителей
17:04
В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики
16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
14:46
В Петербурге с поличным поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Пулковского шоссе
13:25
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов
12:26
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева
12:09
В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина
11:42
В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников
10:07
Биометрию могут использовать для поиска мошенников
10:00
Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет
09:17
Москвичи облюбовали петербургские новостройки
08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
23:09
Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА крупно победил «Торпедо» со счётом 4:1, а Марат Хайруллин повторил клубный рекорд по шайбам в пустые ворота

СКА крупно победил «Торпедо» со счётом 4:1, а Марат Хайруллин повторил клубный рекорд по шайбам в пустые ворота

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Автором победной шайбы в ворота нижегородцев стал Сергей Плотников, которому ассистировали Тони Деанджело и Михаил Григоренко.

СКА порадовал своих почитателей уверенной победой над «Торпедо», при этом ворота невских армейцев защищал не Егор Заврагин, а Павел Мойсевич. «Питерец.ру» уже сообщал, что мытарства Никиты Серебрякова в СКА завершились: некогда лучший голкипер КХЛ отправился «перезапускать» свою карьеру в омский «Авангард». Серебрякова не было в заявке в пятничном матче «Авангарда» с «Адмиралом», который «Ястребы» выиграли со счётом 2:1 (ворота команды Сергея Звягина защищал Хомченко, Проскуряков был в запасе).

А в матче с торпедовцами СКА удалось добиться крупного перевеса в счёте уже к 15-й минуте – в лучших традициях атакующего хоккея. Счёт открыл не забивавший с октября Сергей Толчинский, баллы за результативные передачи при этом получили Владимир Алистров и Василий Глотов. На 10-й минуте петербуржцы реализовали удаление Варлакова (не путать с Варнаковым!), когда ворота Кульбакова поразил 34-летний Сергей Плотников. Тот же Плотников вместе с Тони Деанджело помогли Михаилу Григоренко довести счёт до 3:0 в пользу СКА.

На 23-й минуте напомнил о себе Вячеслав Войнов, сокративший отставание гостей: эта шайба стала для экс-защитника СКА первой в составе «Торпедо». Марат Хайруллин в концовке попал в пустые ворота.

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2023, 18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
16-11-2023, 21:42
Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»
29-11-2023, 00:56
СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой
12-03-2024, 00:49
3:0 в матче и 4–1 в серии: итоги противостояния СКА и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024
5-03-2024, 23:35
Василий Глотов вновь стал автором победной шайбы СКА: крупная победа в Нижнем Новгороде – 5:2
2-03-2024, 00:58
С поражения 2:5 от «Торпедо» СКА начал поход за Кубком Гагарина – 2024

Происшествия на дорогах

0
4
Вчера, 11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
0
4
Вчера, 11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
0
16
21-11-2024, 16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
0
20
19-11-2024, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
Наверх