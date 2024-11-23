СКА крупно победил «Торпедо» со счётом 4:1, а Марат Хайруллин повторил клубный рекорд по шайбам в пустые ворота

СКА порадовал своих почитателей уверенной победой над «Торпедо», при этом ворота невских армейцев защищал не Егор Заврагин, а Павел Мойсевич. «Питерец.ру» уже сообщал, что мытарства Никиты Серебрякова в СКА завершились: некогда лучший голкипер КХЛ отправился «перезапускать» свою карьеру в омский «Авангард». Серебрякова не было в заявке в пятничном матче «Авангарда» с «Адмиралом», который «Ястребы» выиграли со счётом 2:1 (ворота команды Сергея Звягина защищал Хомченко, Проскуряков был в запасе).

А в матче с торпедовцами СКА удалось добиться крупного перевеса в счёте уже к 15-й минуте – в лучших традициях атакующего хоккея. Счёт открыл не забивавший с октября Сергей Толчинский, баллы за результативные передачи при этом получили Владимир Алистров и Василий Глотов. На 10-й минуте петербуржцы реализовали удаление Варлакова (не путать с Варнаковым!), когда ворота Кульбакова поразил 34-летний Сергей Плотников. Тот же Плотников вместе с Тони Деанджело помогли Михаилу Григоренко довести счёт до 3:0 в пользу СКА.

На 23-й минуте напомнил о себе Вячеслав Войнов, сокративший отставание гостей: эта шайба стала для экс-защитника СКА первой в составе «Торпедо». Марат Хайруллин в концовке попал в пустые ворота.