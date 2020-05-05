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Питерец.ру » Спорт » Мельничук отправился покорять НХЛ, но есть у СКА и приобретения

Мельничук отправился покорять НХЛ, но есть у СКА и приобретения

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fhr.ru
Переходы в КХЛ продолжаются: кто же пополнил ряды невских армейцев?

Голкипер Алексей Мельничук довольно ярко заявил о себе в прошедшем сезоне, однако отъезд в НХЛ – дело рискованное (Вадим Шипачёв может подтвердить). «Питерец.ру» желает 21-летнему Мельничуку закрепиться в составе «Сан-Хосе».

Первые приобретения СКА могли удивить поклонников петербургского клуба. Если Эмиль Галимов кому-то видится заменой Евгению Кетову, то зачем невским армейцам Богдан Якимов – повод для обсуждения на хоккейных форумах. В «Северстали» этот нападающий не был на ведущих ролях, но менеджменту СКА приглянулся.

Последней трансферной новостью из стана СКА стало приглашение в команду совсем молодого Матвея Мичкова (на фото). Матвею – 15 лет, но его репутация серьёзная. Мичкова называют одним из самых перспективных юниоров современности, а его статистика впечатляет. СМИ сообщают о том, что за переход в систему СКА школа ярославского «Локомотива» получит 400 тысяч рублей. Мичкову пророчат едва ли не будущее Александра Овечкина или Никиты Кучерова, поэтому именно на этот переход стоит обратить особое внимание.

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