Мельничук отправился покорять НХЛ, но есть у СКА и приобретения

Голкипер Алексей Мельничук довольно ярко заявил о себе в прошедшем сезоне, однако отъезд в НХЛ – дело рискованное (Вадим Шипачёв может подтвердить). «Питерец.ру» желает 21-летнему Мельничуку закрепиться в составе «Сан-Хосе».

Первые приобретения СКА могли удивить поклонников петербургского клуба. Если Эмиль Галимов кому-то видится заменой Евгению Кетову, то зачем невским армейцам Богдан Якимов – повод для обсуждения на хоккейных форумах. В «Северстали» этот нападающий не был на ведущих ролях, но менеджменту СКА приглянулся.

Последней трансферной новостью из стана СКА стало приглашение в команду совсем молодого Матвея Мичкова (на фото). Матвею – 15 лет, но его репутация серьёзная. Мичкова называют одним из самых перспективных юниоров современности, а его статистика впечатляет. СМИ сообщают о том, что за переход в систему СКА школа ярославского «Локомотива» получит 400 тысяч рублей. Мичкову пророчат едва ли не будущее Александра Овечкина или Никиты Кучерова, поэтому именно на этот переход стоит обратить особое внимание.