ента новостей

20:06
«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин
19:46
Петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 3:2 обыграло клуб «Рязань-ВДВ» и упрочило своё лидерство в регулярном чемпионате ВХЛ
13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
13:15
Волейбольный «Зенит» из Петербурга выиграл шестой матч подряд в Суперлиге чемпионата России
13:07
В Петербурге прошел демо-день образовательных проектов «Я-Стартап» и «Startup Junior»
12:26
В Ленобласти 60-летний житель поселка Новоселье перевел мошенникам более 14,5 млн рублей
12:20
В поселке Ульяновка поймали подозреваемого в попытке взлома  банкомата
12:13
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки с Северного проспекта
12:07
Петербурженка с улицы Бадаева перевела мошенниками 14,9 млн рублей
11:01
Спрос на жилье падает, а цены растут
10:37
Мошенники используют схему в Telegram
10:07
СПБ в топ-3 по активности путешественников
09:21
Чего хотят петербуржцы в 2025 году?
01:09
После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков
22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
19:56
Законодательное Собрание Петербурга отметило 30-летний юбилей
17:06
Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей
15:33
Петербургские кёрлингисты стали призерами Кубка России
15:23
В Пушкине открыли второе здание детского сада на Сапёрной улице
15:20
Сосновское сельское поселение заняло 4 место в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
12:05
День Конституции Российской Федерации
11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
11:45
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам около 10 млн рублей
10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
10:57
На корпоративах бывали эксцессы
10:48
В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе
10:31
Опять фиктивно регистрировали мигрантов
10:10
Под Набиуллиной зашаталось кресло?
09:50
Траты на парфюм выросли
20:50
После того, как вратарь СКА Павел Мойсевич не пропустил в матче с «Барысом», Роман Ротенберг заявил: «Железобетонная оборона – то, что нам нужно!»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин

«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
«Рязани-ВДВ» и «Химику» невчане уступили с одинаковым счётом 1:4.

Проигрыш клубу «Торпедо-Горький» начал грустную серию «СКА-Невы» из четырёх подряд неудач, прервавшуюся только в матче с тульским АКМ. Невчане вели 3:0 в поединке с воскресенским «Химиком», доигрались до 3:5, итог – обидное поражение со счётом 4:5. «Рязань-ВДВ» к 38-й минуте накидала Никите Подлягину четыре шайбы, вынудив Николая Воеводина пойти на смену вратаря, затем Владислав Романов забил гол престижа – 1:4 в матче с одним из лидеров ВХЛ.

Те же 1:4 горели на табло подмосковного стадиона имени Николая Эпштейна по завершения матча «СКА-Невы» с «Химиком»: ворота гостей защищал Глеб Саранчук, а единственную шайбу в составе невчан забросил Семён Демидов. Но пятого поражения подряд не случилось, и «Питерец.ру» знает возможную причину.

Дело в том, что тульский АКМ всего в четырёх матчах выбил «СКА-Неву» из плей-офф этой весной. После этого необходимо было мщение: петербуржцы обыграли АКМ в конце ноября со счётом 3:1, и сейчас победа досталась команде Воеводина. Шайбы Григория Осипова и Романова позволили невчанам отправиться на первый перерыв, лидируя со счётом 2:0. Туляки сравняли счёт, но Даниил Лазутин с передач Демидова и Романова реализовал большинство за 25 секунд до финальной сирены – 3:2.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-01-2024, 22:44
Рязанские «десантники» оказались сильнее, чем «СКА-Нева»: Смирнов забросил победную шайбу в овертайме
17-11-2024, 17:30
Эмиль Галимов забросил победную для «СКА-Невы» шайбу в матче с «Югрой», ворота которой защищал Кирилл Герасимюк
8-03-2024, 01:53
Успех «СКА-Невы»: команда Николая Воеводина выиграла седьмой матч серии у «Южного Урала» 4:1 и вышла на тульский АКМ
6-02-2024, 01:23
Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»
17-03-2024, 22:57
«СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4
10-09-2024, 19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:39
В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека
Вчера, 22:10
На улице Джона Рида автоледи на иномарке сбила 8-летнего мальчика
Вчера, 11:49
На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину
Вчера, 10:58
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 85-летнюю мужчину
Наверх