«СКА-Нева» после четырёх подряд поражений в чемпионате ВХЛ сумела победить тульский АКМ со счётом 3:2, победную шайбу забросил Даниил Лазутин

Проигрыш клубу «Торпедо-Горький» начал грустную серию «СКА-Невы» из четырёх подряд неудач, прервавшуюся только в матче с тульским АКМ. Невчане вели 3:0 в поединке с воскресенским «Химиком», доигрались до 3:5, итог – обидное поражение со счётом 4:5. «Рязань-ВДВ» к 38-й минуте накидала Никите Подлягину четыре шайбы, вынудив Николая Воеводина пойти на смену вратаря, затем Владислав Романов забил гол престижа – 1:4 в матче с одним из лидеров ВХЛ.

Те же 1:4 горели на табло подмосковного стадиона имени Николая Эпштейна по завершения матча «СКА-Невы» с «Химиком»: ворота гостей защищал Глеб Саранчук, а единственную шайбу в составе невчан забросил Семён Демидов. Но пятого поражения подряд не случилось, и «Питерец.ру» знает возможную причину.

Дело в том, что тульский АКМ всего в четырёх матчах выбил «СКА-Неву» из плей-офф этой весной. После этого необходимо было мщение: петербуржцы обыграли АКМ в конце ноября со счётом 3:1, и сейчас победа досталась команде Воеводина. Шайбы Григория Осипова и Романова позволили невчанам отправиться на первый перерыв, лидируя со счётом 2:0. Туляки сравняли счёт, но Даниил Лазутин с передач Демидова и Романова реализовал большинство за 25 секунд до финальной сирены – 3:2.