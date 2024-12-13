После победы над ЦСКА баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 37 очков

До поединка с «Астаной» баскетбольный «Зенит» справился с ЦСКА – и этим дал поклонникам «сине-бело-голубых» на более успешное выступление в этом сезоне Единой Лиги ВТБ, нежели в предыдущем. «Питерец.ру» называет главных героев битвы с ЦСКА: Дуэйн Бэйкон и Ксавьер Мун набрали по 20 очков. Однако центровой Винс Хантер получил повреждение.

Вслед за десятой победой подряд в «регулярке» петербуржцы выдали и одиннадцатую. Особой интриги в матче с «Астаной» ожидать не приходилось: клуб из Казахстана пока не одержал ни одной победы в сезоне – 2024/2025. Не стал исключением и вояж «Астаны» в Петербург: фаворит победил аутсайдера с разницей «+37».

«Зенит» выиграл каждую четверть – это наглядно демонстрирует преимущество в классе. Лучшую индивидуальную статистику в игре с «Астаной» показали Денис Захаров (17 очков, 4 подбора и 3 передачи), Омари Спеллмен и Трент Фрейзер (оба – по 14 очков), 13 очков набрал Георгий Жбанов. Следующий матч «Зенит» проведёт 15 декабря с «Енисеем» в гостях.

Впечатляющая победная серия позволила «Зениту» вместе с ЦСКА возглавить турнирную таблицу: у обеих этих команд по 16 побед и 2 поражения. ЦСКА после поражения от петербургской команды успел обыграть тот же «Енисей» (100:78).