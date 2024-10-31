Баскетбольный «Зенит» победил «Самару» с разницей в 31 очко, а Калеб Агада из «Автодора» сделал триппл-дабл в матче с «Астаной»

В своём десятом матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ баскетбольный «Зенит» нанёс разгромное поражение «Самаре». «Питерец.ру» знал статистику личных встреч «сине-бело-голубых» с самарцами, поэтому ожидал только победы хозяев площадки. Так и получилось: «Зенит» доминировал всю игру, одержав не только общую победу с разницей в 31 очко, но и выиграв каждую четверть (первую с преимуществом «+10», четвёртую – с перевесом в 13 очков).

До рубежа в 10 и более очков в составе победителей добрались пятеро – Дуэйн Бэйкон (15), Трент Фрейзер (13), Алекс Пойтресс (12), Ксавьер Мун (11) и Винс Хантер (10). Восстановившийся после недавней травмы Сергей Карасёв за 13:30 на паркете «Арены» смог набрать 5 очков. В составе самарской команды 14 очков набрал Ронни Харрелл.

Значительное статистическое событие случилось в игре «Автодора» и «Астаны» (саратовцы победили клуб из Казахстана со счётом 88:81): нигериец Калеб Агада сделал триппл-дабл. На счету этого защитника «Автодора» – 19 очков, 10 подборов и 15 передач, и этот триппл-дабл стал десятым за историю Лиги. Среди тех, кому удавалось достичь триппл-дабла ранее – Виктор Хряпа, Скотт Мачадо, Энтони Хики, Марио Хезонья, а Коди Миллеру-Макинтайру это удалось дважды.