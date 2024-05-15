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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» получил «-7» в домашнем матче с «Пермскими медведями» в серии за бронзу Суперлиги

Гандбольный «Зенит» получил «-7» в домашнем матче с «Пермскими медведями» в серии за бронзу Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Пермские хищники буквально растерзали зенитовскую защиту, забив 41 раз.

И те, кто профессионально освещает гандбол, и иногда уделяющий внимание этому Олимпийскому виду спорта «Питерец.ру» удивились счёту 34:41 в первом матче «бронзовой» серии между «Зенитом» и клубом «Пермские медведи». Слишком уж большое преимущество получили пермяки (но вопрос об обладателе бронзовых медалей вовсе не решён досрочно, так как на этом этапе разница мячей не важна), да и пропускать больше 40 мячей за игру как-то несолидно.

Журналисты подметили манеру пермского тренера Валентина Бузмакова детально руководить своей командой, вот его слова в перерыве:

«Смотри на меня, я тебе моргну, когда нужно будет начинать атаку».

А главный тренер «Зенита» Дмитрий Торгованов безуспешно пытался исправить уплывающую из-под контроля игру: перепробовал всех имеющихся в распоряжении вратарей, но выдержать предложенный гостями темп петербуржцам не удалось. Два героя пермской атаки в этой игре, показавшие 100 %-ную точность – Саликов и Свистунов: первый забил 9 мячей, второй – 8. В составе «сине-бело-голубых» 7 из 9 бросков реализовал Олег Луня, по 4 гола забили Виноградов, Тураев и Чернов.

Состоялся и первый матч финальной серии, в котором ЦСКА в упорнейшей борьбе одолел «Чеховских медведей» со счётом 26:25.


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