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Питерец.ру » Спорт » Важнейший успех волейбольной «Ленинградки» в Суперлиге – победа над калининградским «Локомотивом» в трёх сетах: Гарелик набрала 18 очков

Важнейший успех волейбольной «Ленинградки» в Суперлиге – победа над калининградским «Локомотивом» в трёх сетах: Гарелик набрала 18 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
«Дикие Пчёлы» теперь занимают второе место в турнирной таблице, впереди – только не знающее поражений «Динамо-Ак Барс».

Победить столь грозного соперника, не отдав калининградским железнодорожницам ни сета – дорогого стоит: теперь «Ленинградку» с полным правом можно назвать претенденткой на серебро сезона – 2024/2025. «Питерец.ру» помечтал бы и о золоте, но слишком уж мощно выглядит «Динамо-Ак Барс»: пока клуб из Казани только побеждает в Суперлиге. Вот и «Ленинградка» своё единственное поражение в регулярном чемпионате потерпела именно от казанских динамовок – счёт в том сентябрьском матче был 0–3.

Первая партия встречи с «Локомотивом» затянулась до игры «на балансе», и здесь нервы оказались крепчё у «Пчёлок». Решающий блок удался Дарье Малыгиной, нейтрализовавшей атаку Ирины Воронковой – 29:27 и определённое психологическое преимущество на стороне команды Александра Кашина.

Второй сет завершился с разницей в 5 очков в пользу петербурженок: старалась Анастасия Гарелик, и 23:18 превратились в итоговые 25:20. Здесь было очень важно не дать калининградской команде прийти в себя, и «Ленинградка» вышла вперёд уже в дебюте третьей партии – 7:5. Стараниями Воронковой «Локомотив» вышел вперёд – 13:11. Но «Ленинградка» не позволила соперницам что-либо изменить, выиграв и третий сет (25:21) и весь матч (3–0).

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