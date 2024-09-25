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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» не смогла выиграть ни одной партии у клуба «Динамо-Ак Барс» в матче 3-го тура женской Суперлиги

Волейбольная «Ленинградка» не смогла выиграть ни одной партии у клуба «Динамо-Ак Барс» в матче 3-го тура женской Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Считать ли 0–3 в поединке с казанской командой закономерностью?

Волей календаря «Ленинградка» вслед за матчем с московскими динамовками встретилась с ещё одним грандом женской Суперлиги – командой «Динамо-Ак Барс». Доминиканка Брайелин Мартинес (на фото) исполнила эйс уже в дебюте – статус звезды обязывает соответствовать. При счёте 5:9 «Ленинградке» пришлось брать тайм-аут, который благотворно повлиял на игру «Диких Пчёл» – разрыв в счёте немного сократился. Однако благодаря удачной игре Таисии Коноваловой «Динамо-Ак Барс» снова вырывается впёред и выигрывает стартовый сет со счётом 25:21.

Во второй партии пошла игра у Светланы Гатиной, активнее стала атаковать и Елизваета Лукьянова, итог – 25:17 в пользу динамовок из Казани. «Ленинградка» повела 2:0 в дебюте третьей партии, но Мартинес и Лукьянова помогли «Динамо-Ак Барсу» догнать и перегнать петербурженок – 6:8. А удачные действия Гатиной и Мартинес превращают «-2» по ходу третьего сета в «-5».

Здесь встрепенулась Анастасия Гарелик, ставшая самой результативной в составе «Ленинградки» в этой встрече («Питерец.ру» отмечает, что если Гарелик набрала 18 очков, то ставшая второй в составе «Пчёлок» по этому показателю Анна Мельникова – только 7). Но «Динамо-Ак Барсу» удалось выиграть и третью партию (25:19), и весь матч (3–0).

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