Защитник СКА Токранов сделал хетт-трик в матче с «Салаватом Юлаевым»

Матч «Салавата Юлаева» и СКА в Уфе по определению должен был стать результативным – и стал таковым. В составе каждой из команд нашлись свои герои: два хоккеиста забросили по три шайбы. У юлаевцев отличился «перезапустивший» карьеру в Уфе нападающий Сошников, а бывший защитник «Ак Барса» Токранов сохранил особый настрой на выезд в Уфу.

Невские армейцы быстро открыли счёт: на 2-й минуте большинство реализовал Лукас Бенгтссон. Но Сошников дважды реализовал «5Х4» ещё до первого перерыва, и «Салават» повёл в счёте 2:1.

Во втором периоде Бенгтссон два раза ассистировал Токранову, а Сошников добрался до хет-трика – 3:3. В дебюте третьего периода Сергей Плотников вывел СКА вперёд, но на 54-й минуте Картаев перевёл встречу в овертайм. «Питерец.ру» заметил, что Токранов забрасывал победную шайбу при преимуществе в два игрока на льду. Арбитры удалили Хартикайнена и Умарка, и сразу после завершения встречи уфимский голкипер Метсола отправился пожимать судьям руки.

Скандальная концовка матча в Уфе уже стала предметом многочисленных споров на просторах интернета.