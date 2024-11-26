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Питерец.ру » Спорт » Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»

Петербургское «Динамо» одержало третью победу подряд в регулярном чемпионате ВХЛ: после «Ростова» и «Бурана» команда Игоря Гришина обыграла «Тамбов»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Динамовский новичок Максим Баин с особым настроем вышел на матч против своей бывшей команды и сделал дубль.

Разгромно проиграв дома «Югре» 17 ноября со счётом 0:4 («Питерец.ру» рассказывал о том конфузе коллектива Игоря Гришина) петербургские динамовцы отправились на трёхматчевый выезд и преуспели. Юрий Ушаков уже на 1-й минуте открыл счёт в матче с «Ростовом», в итоге «Динамо» выиграло со счётом 6:1 (дубли удались Александру Жабрееву и Савве Андрееву).

Следующий матч получился очень упорным: выяснение отношений с воронежским «Бураном» дошло до послематчевых буллитов, в которой первыми забили хозяева льда. Но нашлись у динамовцев свои специалисты по исполнению штрафных бросков: Владимир Пешехонов сравнял счёт в серии, Дмитрий Сидляров вывел «Динамо» вперёд, а победный буллит исполнил Жабреев, итоговый счёт матча с «Бураном» – 2:1Б.

Максим Баин уже на 27-й секунде поразил ворота своего бывшего одноклубника по ХК «Тамбов», после чего динамовцы из города на Неве имели несколько отличных моментов для того, чтобы увеличить своё преимущество, но поймал кураж тамбовский вратарь Валиуллин. Лишь на 50-й минуте Ивану Казаковцеву удалось сделать счёт 2:0, после чего у хозяев льда забил Протапович, а Баин оформил дубль. Победив «Тамбов» со счётом 3:1, динамовцы набрали 45 очков за 28 матчей и лидируют в ВХЛ.














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