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Питерец.ру » Спорт » Петербургский волейбольный «Зенит» на Кубке Легенд проиграл два матча четырёхсетовых матча подряд – «Енисею» и московскому «Динамо»

Петербургский волейбольный «Зенит» на Кубке Легенд проиграл два матча четырёхсетовых матча подряд – «Енисею» и московскому «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Не задался Кубок Легенд у команды Владимира Алекно...

«Сине-бело-голубые» торжественно встретили Олимпийского чемпиона Женю Гребенникова, который вместе со сборной Франции выиграл парижский финал у поляков, и отправился на Кубок Легенд. «Питерец.ру» сообщал о первом матче коллектива Владимира Алекно на этом турнире: «Зенит» со счётом 2–3 уступил «Белогорью». Вслед за этим последовали ещё два поражения.

В поединке с красноярским «Енисеем» в составе петербургского клуба с первых минут вышел Егор Клюка, долго восстанавливавшийся после травмы. Самым интересным получился первый сет, который «Зенит» забрал «на балансе» со счётом 30:28 – в нужный момент помогло мастерство Клюки и блок. Но красноярцы не расстроились и сумели выиграть три партии подряд – 25:21, 25:20, 25:19. В составе проигравших 18 очков набрал Владислав Бабкевич, но его серьёзно превзошёл игрок «Енисея» Роман Мурашко (28 очков).

Столичное «Динамо» не зря считается для «Зенита» максимально неудобным соперником: москвичи победили петербуржцев и на этот раз. Динамовцы имели преимущество и в атаке, и на блоке, и на приёме и закономерно выиграли матч со счётом 3–1, хотя «Зенит» сумел взять первый сет (25:18). В составе «Зенита» 18 очков набрал Виктор Полетаев, вышедший в стартовом составе.

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