Баскетбольный «Зенит» выиграл матч Единой Лиги ВТБ у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» с разницей «+6»: по 15 очков набрали Мун и Фрейзер

Победа «Зенита» над «Локомотивом-Кубанью» явно имеет не только спортивное (четвёртый выигранный матч в «регулярке» подряд!), но и психологическую составляющую. «Питерец.ру» не забыл, насколько сложно «сине-бело-голубым» совсем недавно было играть с лидерами отечественного клубного баскетбола, к числу которых относятся и краснодарские железнодорожники.

Матч в Краснодаре получился равным: лишь в заключительной четверти петербуржцы сумели создать себе победный задел. В первой четверти в составе «Зенита» выделялись Трент Фрейзер, Винс Хантер и Дуэйн Бэйкон. Не слишком заметен был на сей раз центровой кубанцев Андрей Мартюк, который выдавал «перформансы» в играх с «Зенитом». По итогам первой половины гости вели символическое очко – вся борьба была впереди.

В дебюте четвёртой четвери важнейший рывок «Зенита» организовали Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс. В составе «Локомотива» очень старался сделавший дабл-дабл Айзейя Уэйли (этот американец набрал 11 очков и собрал 10 отскоков), но в решающий момент Уэйли попал под блокшот Пойтресса. Итоговый счёт – 77:71 в пользу команды Хавьера Паскуаля.

Лучшую результативность у победителей показали Мун и Фрейзер, набравшие по 15 очков, у Пойтресса – на 2 очка меньше.