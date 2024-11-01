«СКА-Нева» одержала две крупные победы подряд в чемпионате ВХЛ – 5:0 над клубом «Юнисон-Москва» и 5:2 в игре со «Звездой»

«СКА-Нева» порадовала своих поклонников, одержав две эффектные победы после проигрыша самарскому ЦСК ВВС. На льду академии спорта «Динамо» в Москве невчане катком проехались по защите команды «Юнисон-Москва» – 5:0 в пользу команды Николая Воеводина. Уже в первом периоде «СКА-Нева» «отгрузила» «Юнисону» три шайбы: открыл счёт Семён Демидов, удвоил преимущество петербуржцев Александр Суворов, а до крупного преимущество гостей довёл Святослав Гребенщиков.

Замена вратаря не помогла «Юнисону»: появившийся вместо Абрамова Матвеев пропустил по шайбе и во втором, и в третьем периодах (отличились Никита Лисов и добившийся дубля Демидов). Голкипер «СКА-Невы» Глеб Саранчук оформил «сухарь», сделав 25 сэйвов. Следующий соперник невчан был очень серьёзный – московская «Звезда». Накануне встречи с петербургскими армейцами «Звезда» была нокаутирована динамовцами из города на Неве (2:6).

«Питерец.ру» отмечает, что столичная «Звезда» ещё недавно лидировала в ВХЛ. Несмотря на то, что «Звезда» очень быстро открыла счёт в большинстве. Ещё до первого перерыва в составе невчан забили Никита Дишковский и Владислав Романов, а победной стала шайба Гребенщикова на 46-й минуте: итоговый счёт – 5:2.

«СКА-Нева» делит 8–11 места в ВХЛ.