«СКА-Нева» едва не упустил преимущество в пять шайб в матче чемпионата ВХЛ с альметьевским «Нефтяником», но выиграла со счётом 5:4

Курьёзом едва не обернулся очередной матч петербургского клуба «СКА-Нева» в первенстве ВХЛ сезона – 2024/2025. Невчане к 35-й минуте добились подавляющего преимущество в счёте, поведя 5:0 после точного броска Станислава Гребенщикова, но едва не растеряли этот гандикап к концу основного времени встречи.

«Питерец.ру» восстанавливает хронологию событий: Семён Демидов сумел открыть счёт уже на 22-й секунде: успех хозяевам льда принесла атака «три в два». На 5-й минуте отличился Владимир Барабанов с передачи Гребенщикова, а в концовке стартового периода вторая шайба Демидова позволила невчанам повести с крупным счётом.

Во второй двадцатиминутке сначала Демидов добился хет-трика, затем Гребенщиков довёл преимущество команды Николая Воеводина до пяти шайб. И здесь, посчитав, что «игра сделана», «СКА-Нева» едва не доигралась до овертайма: альметьевский «Нефтяник» сумел забросить четыре шайбы, но сравнять счёт гостям не удалось – трудная победа «СКА-Невы» со счётом 5:4. А Гребенщиков вряд ли ожидал при счёте 5:0, что именно его точный бросок и станет той самой победной шайбой, которые в хоккее очень ценятся.