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Питерец.ру » Спорт » Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2

Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.metallurg.ru
«Магнитка» вышла вперёд в серии 3–2, омский и ярославский клубы сыграют решающий седьмой матч.

«Питерец.ру» следит за плей-офф КХЛ, несмотря на неожиданный вылет СКА. Неожиданный, потому что екатеринбургский «Автомобилист» вовсе не казался «непроходимым» соперником для команды Романа Ротенберга, но серия завершилась всего в пяти матчах. «Авто» составил компанию «Трактору», который разделался с московским «Динамо» со счётом 4–0.

А вот в ещё двух четвертьфинальных сериях борьба продолжается. «Локомотив» доигрался с «Авангардом» до седьмого матча, хотя ярославцы вели в серии со счётом 3–1. Но омские «Ястребы» сначала выиграли пятый матч (4:2, при этом автором победной шайбы стал Семён Чистяков), сопутствовала удача «Авангарду» и в шестой игре серии. Ведь железнодорожники вели 2:0 после точных бросков «Авангардом» Мартина Герната и Максима Шалунова, но у «Авангарда» нашлись весомые контраргументы. Сначала Игорь Мартынов сократил отставание гостей «Арены-2000», затем тот же Чистяков сделал счёт 2:2. Победу омичам принёс хорошо знакомый фанатам невских армейцев Николай Прохоркин: теперь команды готовятся к седьмому матчу.

«Металлург» вспомнил о своём статусе фаворита в серии со «Спартаком» и выиграл пятый матч серии с разницей в две шайбы. У «красно-белых» 2(0+2) очка набрал Николай Голдобин.


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