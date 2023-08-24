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Питерец.ру » Спорт » Два петербургских боксёра вышли в финал чемпионата России в Хабаровске: Илья Попов сразится с Габилом Мамедовым, а Рамазан Ханапиев попытается победить Андрея Стоцкого, а вот Дмитрий Захарьев свой бой проиграл

Два петербургских боксёра вышли в финал чемпионата России в Хабаровске: Илья Попов сразится с Габилом Мамедовым, а Рамазан Ханапиев попытается победить Андрея Стоцкого, а вот Дмитрий Захарьев свой бой проиграл

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Добрались до решающего боя и главные фавориты первенства страны – Худоян и Замковой.

«Питерец.ру» знает, что именно сборная города на Неве два чемпионата России подряд была лучшей. Но на этот раз только два петербуржца смогли добраться до финала – это Илья Попов (весовая категория до 63,5 кг) и тяжеловес Рамазан Ханапиев (до 92 кг). Попов и Ханапиев по очкам превзошли своих оппонентов и попробуют завоевать золотые медали и полтора миллиона рублей. Попов в весе до 63,5 кг оказался сильнее Сандана Санданова из Бурятии, Ханапиев в финале категории до 92 кг превзошёл свердловчанина Дмитрия Фоминых.

Ещё один петербургский боксёр в финал не вышел: Дмитрий Захарьев в весе до 86 кг проиграл бой Вадиму Щеблыкину из Белгородской области (0:5 по очкам). Теперь Щеблыкин в финале сразится с туляком Тимуром Гамзатовым.

Выиграли полуфинальные поединки и очевидные фавориты чемпионата России – Эдмонд Худоян (до 48 кг) и Андрей Замковой (до 71 кг). Теперь хабаровских зрителей ждут финалы Худоян – Артыш Соян и Замковой – Иван Ступин. Другие пары финалистов:

Батлаев – Салиев (до 51 кг),

Кузнецов – Пегливанян (до 54 кг),

Ляшков – Назиров (до 57 кг),

Косман – Товмасян (до 60 кг),

Идигов – Соловьёв (до 67 кг),

Сергеев – Шапочанский (до 75 кг),

Бижамов – Карманов (до 80 кг),

Дороничев – Тетерин (свыше 92 кг).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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