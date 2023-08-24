Два петербургских боксёра вышли в финал чемпионата России в Хабаровске: Илья Попов сразится с Габилом Мамедовым, а Рамазан Ханапиев попытается победить Андрея Стоцкого, а вот Дмитрий Захарьев свой бой проиграл

«Питерец.ру» знает, что именно сборная города на Неве два чемпионата России подряд была лучшей. Но на этот раз только два петербуржца смогли добраться до финала – это Илья Попов (весовая категория до 63,5 кг) и тяжеловес Рамазан Ханапиев (до 92 кг). Попов и Ханапиев по очкам превзошли своих оппонентов и попробуют завоевать золотые медали и полтора миллиона рублей. Попов в весе до 63,5 кг оказался сильнее Сандана Санданова из Бурятии, Ханапиев в финале категории до 92 кг превзошёл свердловчанина Дмитрия Фоминых.

Ещё один петербургский боксёр в финал не вышел: Дмитрий Захарьев в весе до 86 кг проиграл бой Вадиму Щеблыкину из Белгородской области (0:5 по очкам). Теперь Щеблыкин в финале сразится с туляком Тимуром Гамзатовым.

Выиграли полуфинальные поединки и очевидные фавориты чемпионата России – Эдмонд Худоян (до 48 кг) и Андрей Замковой (до 71 кг). Теперь хабаровских зрителей ждут финалы Худоян – Артыш Соян и Замковой – Иван Ступин. Другие пары финалистов:

Батлаев – Салиев (до 51 кг),

Кузнецов – Пегливанян (до 54 кг),

Ляшков – Назиров (до 57 кг),

Косман – Товмасян (до 60 кг),

Идигов – Соловьёв (до 67 кг),

Сергеев – Шапочанский (до 75 кг),

Бижамов – Карманов (до 80 кг),

Дороничев – Тетерин (свыше 92 кг).