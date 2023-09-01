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Питерец.ру » Спорт » Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным

Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
matchtv.ru
19-летний Ангелопол сам разрушил существовавшую 5 лет танцевальную пару с 17-летней Кагановской.

После того, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли под грузинские знамёна, перспективная пара Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола имела хорошие перспективы. «Питерец.ру» напоминает биографию Кагановской, родившейся 14 октября 2005 года в Северной столице: Василиса до 2018 года тренировалась у Ильи Лунина, после чего стала выступать с Ангелополом – племянником призёра Олимпийских игр Олега Овсянникова. Тренер Кагановской и Ангелопола – бывшая партнёрша Овсянникова Анжелика Крылова.

Уход Ангелопола от Кагановской наделал много шума в отечественном фигурном катании. Здесь смешали и труднопонимаемые личные причины (якобы Ангелопол захотел кататься с Полиной Усовой), и некий «контракт», который сейчас активно обсуждают.

Кагановская обнародовала информацию об ультиматуме со стороны Ангелопола: пара готовилась к контрольным прокатам, но партнёр потребовал подписать финансовый документ. Согласно «контракту Ангелопола», Кагановская должна была бы оплачивать все расходы пары, которые не финансировались Федерацией фигурного катания РФ. Кагановскую возмутил подобный «профессионализм», и пара распалась. Тренер Крылова поддержала Кагановскую, заявив, что с Ангелополом работать больше не будет.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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