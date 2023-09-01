Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным

После того, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли под грузинские знамёна, перспективная пара Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола имела хорошие перспективы. «Питерец.ру» напоминает биографию Кагановской, родившейся 14 октября 2005 года в Северной столице: Василиса до 2018 года тренировалась у Ильи Лунина, после чего стала выступать с Ангелополом – племянником призёра Олимпийских игр Олега Овсянникова. Тренер Кагановской и Ангелопола – бывшая партнёрша Овсянникова Анжелика Крылова.

Уход Ангелопола от Кагановской наделал много шума в отечественном фигурном катании. Здесь смешали и труднопонимаемые личные причины (якобы Ангелопол захотел кататься с Полиной Усовой), и некий «контракт», который сейчас активно обсуждают.