Волейбольная «Ленинградка» с одинаковым счётом 3–1 выиграла у «Динамо-Метара» и «Динамо-Ак Барса» и закрепилась на второй строчке таблицы Суперлиги

«Питерец.ру» отмечает стабильность «Ленинградки» в нынешнем сезоне: команда Александра Кашина выиграла два важных матча и уверенно идёт второй в женской волейбольной Суперлиге. В конце ноября «Пчёлки» дома встречались с челябинским клубом «Динамо-Метар» и смогли выиграть две партии с одинаковыми цифрами на табло – 25:18. Затем гостьи прибавил и довольно уверенно взяли третий сет – 25:17. Однако добиться тай-брейка челябинкам не удалось: отличная игра Анастасии Черновой предопределила счёт 25:20 в четвёртой партии и победу в матче 3–1. Самой результативной в составе «Ленинградки» в который раз стала Анастасия Гарелик (20 очков).

Вслед за этим «Ленинградка» отправилась в Казань, где в воскресенье сразилась с клубом «Динамо-Ак Барс». Поскольку московское «Динамо» уверенно лидирует в Суперлиге, то именно казанских динамовок можно назвать сейчас главными конкурентами клуба из Санкт-Петербурга в борьбе за вторую строчку в таблице. Первая партия протекала с преимуществом «Ленинградки», но хозяйки площадки выдали рывок на подаче Лазаренко. Однако «Ленинградке» удалось дожать соперниц в концовке (25:23), что повлияло на легко выигранный петербурженками второй сет (25:14). Итоговый счёт в этой встрече – тоже 3–1.