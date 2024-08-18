«Зенит» потерял очки в матче с «Химками»: от поражения команду Семака спас гол Мостового на 89-й минуте

После великолепного – «Питерец.ру» не в силах подобрать другого эпитета – старта в новом сезоне чемпионата РПЛ «Зенит» неожиданно оступился в матче с «Химками». При этом от полного фиаско в виде поражения после серии из четырёх побед без пропущенных мячей «сине-бело-голубых» спас гол Андрея Мостового за минуту до окончания основного времени матча.

До игры большой интерес вызывало участие в игре Зелимхана Бакаева: в итоге этот футболист не попал даже в запас «Химок». Неприятности «Зенита» начались в первом тайме: в безобидной ситуации повреждение получил Максим Глушенков, которого пришлось менять на Юрия Горшкова. Перестроиться без нового лидера атаки петербуржцы не сумели, и «Химки» забили первыми. При подаче углового всё внимание зенитовской защиты было сосредоточено на Антоне Заболотном, а ворота Евгения Латышонка поразил панамец Фаринья – 1:0 на 56-й минуте.

Обескураженный «Зенит» сумел уйти от поражения только на 89-й минуте, когда отличился Андрей Мостовой. Мог принести гостям победу Александр Ерохин, но не забил. После 5-го тура «Зенит» набрал 13 очков и продолжает лидировать. Однако одержавшие в этом туре победы московское «Динамо» и «Локомотив» совсем близко – по 12 очков у обеих этих команд.